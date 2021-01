Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 21 janvier 2021, p. a11

Le changement de direction technique de l’équipe nationale féminine senior était déjà juste et nécessaire, nous l’avions attendu depuis longtemps, car ceux qui la dirigeaient auparavant avaient beaucoup de temps pour pouvoir former une meilleure représentante et ne l’ont pas fait, je pense que finalement l’équipe Elle est entre de bonnes mains, considérée comme l’ancienne gardienne tricolore Elvira Aracén.

Mardi dernier, le président de la Fédération mexicaine de football (FMF), Yon de Luisa, a annoncé que Mónica Vergara viendrait sur le banc du Tri féminin pour remplacer Christopher Cuéllar. À son tour, Maribel Domínguez dirigera le représentant des U-20, tandis qu’Ana Galindo dirigera les U-17 et Karla Maya les U-15.

L’ancien gardien de but a estimé que Vergara, qui a remporté la deuxième place de la Coupe du monde d’Uruguay 2018 avec l’équipe nationale féminine U17, «donnera beaucoup plus de fraîcheur à l’équipe tricolore. C’est une femme avec une vision, elle l’a montré sur le court et j’espère qu’elle fera maintenant de même dans son nouveau rôle.

De plus, il a beaucoup d’expérience, il sait très bien ce qui se fait dans ce domaine et il vient avec un esprit renouvelé, avec beaucoup d’enthousiasme et de nouvelles idées, mais surtout, avec beaucoup de désir de mettre le nom du Mexique haut.

Applaudissez l’arrivée des nouveaux coachs

De même, Aracén a applaudi que toutes les représentantes nationales féminines soient désormais dirigées par des femmes, puisqu’elles, ayant été joueuses, savent, mais surtout, elles comprennent le sacrifice et les efforts impliqués pour y arriver, elles connaissent tout le travail qui a été fait. menées sur plusieurs années pour pouvoir ouvrir ces espaces, et je sais qu’ils continueront à se battre pour que cette catégorie se développe de plus en plus chaque jour et que notre football soit de plus en plus notable à l’échelle internationale.

Enfin, elle espère que tous les entraîneurs ont vraiment le soutien, tant de la Fédération que de la Liga Mx, pour pouvoir bien faire leur travail, sinon, ce renouvellement ne sera d’aucune utilité. Elles sont toutes très talentueuses et je sais qu’elles feront de leur mieux pour élever le niveau de nos équipes nationales féminines.