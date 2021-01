Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 2 janvier 2021, p. a11

Pour que le football féminin mexicain se développe encore plus, il faut que toutes les personnes impliquées osent et parient dessus, car il s’est avéré être un projet rentable, il leur suffit de faire plus confiance, a estimé Eva Espejo, directrice sportive du club de Pachuca.

Il a estimé qu’après trois ans et demi de création de la Liga Mx Femenil, et sept tournois disputés, «il y a eu une amélioration dans tous les aspects, mais plus d’investissements sont encore nécessaires pour parvenir à un développement plus poussé, que d’autres sponsors rejoignent et il y a plus de soutien des clubs, car il y en a qui ne contribuent pas et sont relégués.

Dans notre cas, nous voulons continuer à concourir à des niveaux élevés, en tant que club, nous comprenons très bien que plus il y aura de compétition, plus nous aurons de croissance, donc, à partir de là, nous essayons de faire de notre mieux pour y parvenir.

Il a expliqué qu’avant la pandémie de Covid-19, le football féminin avait de bons billets dans les stades, nous avons une large exposition dans les médias, la vérité est un produit assez noble, et si vous regardez les chiffres, il se vend tout seul, il y en a d’innombrables choses auxquelles les sponsors peuvent s’associer pour rendre ce projet beaucoup plus rentable, il ne s’agit que d’être encouragé.

D’autre part, l’ancien directeur technique des Tuzas a souligné que pour augmenter le niveau des footballeurs mexicains, il serait idéal d’analyser leurs caractéristiques physiques afin de réaliser des programmes d’entraînement qui contribuent à améliorer leurs qualités.

«Aujourd’hui, nous travaillons sous les théories des footballeurs européens, en particulier nordiques, et cela nous est très utile car c’est une voie avancée, ils pratiquent ce sport depuis longtemps, 20, 30 ans à l’avance, et leur expérience nous sert beaucoup. .

Pour moi, il serait très important de faire une étude sur la joueuse mexicaine, de connaître ses limites, les domaines d’opportunité, comment on peut mieux les développer et ne pas être en essais et erreurs tout le temps, car cela nous génère beaucoup de problèmes, je pense Cette analyse nous aiderait à générer de meilleurs joueurs de football, a-t-il déclaré.

Enfin, il a souligné que le grand défi de la ligue mexicaine de football féminin en cette nouvelle année est de rester, et en deuxième lieu, de la faire croître suffisamment pour qu’à un moment donné, elle ait son propre espace et que de toute évidence, de meilleures choses puissent être réalisées pour le joueurs.