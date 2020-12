Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Lundi 14 décembre 2020, p. 5

Tôt samedi, Lupita Martínez s’est répétée pour se convaincre: aujourd’hui sera une belle journée. Non pas qu’il ne l’était pas, la nuit, il défendrait pour la sixième fois le championnat des super poids mouches du World Boxing Council. Mais elle a toujours été hantée par une peur profonde et très cachée qu’elle n’ose pas faire ressortir. Rien ne vous terrifie plus que l’échec et la peur de perdre ce pour quoi vous avez travaillé si dur.

Samedi soir, une combinaison de circonstances a fait de ses plus grandes craintes une réalité: elle n’était pas la meilleure version de Lupita et le challenger est sorti pour donner le meilleur combat de sa carrière. Lourdes Juárez, sœur cadette de Mariana Barby Juárez, a surpassé avec suffisance qui est arrivée comme monarque et est devenue la nouvelle championne du monde.

Ce n’est pas qu’un objet

Un jour après la défaite, elle s’est réveillée et s’est retrouvée dans la réalité d’être une ancienne championne: «Lupita, tu as perdu. Vous avez échoué », se dit-elle; c’est bien. Vous venez de perdre la ceinture. C’est un objet. Parce qu’en fin de compte, ce ne sont que des choses.

Cependant, cet effort pour minimiser la défaite n’a pas tout à fait fonctionné. Il pensa immédiatement à tout ce qu’il avait vécu, à tous les efforts pour obtenir cette ceinture qui, après chaque défense, revenait dans l’affaire pour protéger le trésor de sa maison.

Pourquoi je me moque de moi? Se demande Lupita; ce n’est pas seulement un objet. Cette ceinture représente tout ce pour quoi j’ai combattu, l’héritage de mes deux enfants, le sacrifice de ma famille. C’est ma vie et la souffrance de nombreuses femmes qui sont laissées pour compte.

C’est terrible d’avaler une défaite. Prétendant que la vie se déroule sans douleur et sans sentiment d’échec permanent, Martínez reconnaît et essaie de ne pas se laisser tomber, malgré le soutien de sa mère et de ses deux enfants.

Ce dimanche à la maison tout est silencieux, dit-il avec regret; «On sait que si vous tombez, vous devez vous lever. Mais garçon, c’est très difficile, il semble que c’était impossible. Je sais que je le ferai, mais aujourd’hui, j’ai juste une douleur très profonde. Je savais qu’un jour je dirais à mes enfants: «Maman a perdu». Ce jour est arrivé et ça fait vraiment mal. “