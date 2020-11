Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mercredi 4 novembre 2020, p. a12

Qui suis-je pour affirmer qu’il y avait quelque chose d’étrange avec les gants de ma rivale?, Demande Mariana Juárez, une ancienne championne du monde qui a perdu son sceptre samedi face à une jeune femme implacable, Yuliahn Cobrita Luna, nouvelle monarque poids coq du World Boxing Council (WBC) .

Et La Barby Juárez, avec les ravages meurtris et enflammés de ce combat, répond: “Je suis celui qui est monté au combat, qui a ressenti quelque chose d’anormal dans les coups que la rivale m’a donné, celui qui se met en danger … personne d’autre.”

Mariana a plus de 20 ans dans la boxe. Elle a été la pionnière d’un sport qui interdisait la participation des femmes, même à Mexico, la loi l’empêchait. Il a surmonté des obstacles, perdu des titres et les a récupérés. Mais à l’issue de ce combat à Cancun contre La Cobrita, son visage a été déformé par les coups de la jeune femme de Durango.

Il a affirmé qu’il y avait quelque chose dans les gants et qu’à la fin du combat, c’était le chaos. Entre les accusations du combattant et toutes les personnes qui sont entrées sur le ring, ils ont fouillé avec leurs gants comme pour trouver quelque chose qui n’apparaissait pas.

Ils me l’ont déjà fait une fois avec les gants de Riyo Togo et c’est devenu clair, La Barby insiste sur la défaite qu’elle a subie contre les Japonaises à l’Arena México en 2013. Lors du match revanche, la Mexicaine s’est imposée par décision unanime.

Tout le monde sait que je ne suis pas une lâche, précise Mariana; “J’aime les coups, mais ces coups étaient comme des bâtons, ils m’ont même blessé quand il m’a frappé dans les bras … ce n’est pas quelque chose de normal.”

Mariana se souvient que sa sœur Lulú est boxeuse et que sa propre fille commence également ce travail difficile. C’est pourquoi, prévient-il, je ne voudrais pas qu’ils subissent quelque chose comme ce qu’ils ont vécu samedi à Cancun.

Parfois, lorsque nous dénonçons une injustice, personne ne vous croit. Vous êtes laissé seul avec des gens qui ne vous font pas honneur, ajoute-t-il; mais quelque chose est arrivé. C’est pourquoi je demande vengeance. Peut-être que même Yuilahn n’était pas coupable de ce qui s’était passé.

Les personnes qui se consacrent à la boxe soutiennent que lorsque leurs facultés ne répondent plus, elles accepteront volontairement leur retraite. Bien que dans l’histoire de la boxe, cela arrive rarement et que la retraite survienne presque toujours après une terrible défaite. Si tel est le cas, La Barby dit qu’elle ira avec ses coups de poing en plus.

Ils disent que si je me bats à nouveau avec Yuliahn, il me laissera la même chose, dit-il; Eh bien, oui, je remercie la boxe et je pars.

Le WBC prévoit qu’une enquête est en cours et qu’il la commentera bientôt. Mauricio Sulaimán, président de l’organisation, estime que le surpeuplement confus sur le ring après le combat n’était pas dû au fait que les autorités avaient perdu la main.

Je n’étais pas là dans le combat, explique-t-il, mais ce que j’ai réussi à voir, c’est que les autorités ont fait leur travail. Le mouvement des caméras et l’émotion des narrateurs du combat ont ajouté cette atmosphère, mais les commissaires ont fait leur devoir.