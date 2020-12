▲ Ibeth Roca Zamora et Gabriela Bonita Sánchez, avant leur combat samedi dernier Photo @MTKGlobal

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 24 décembre 2020, p. a12

Au milieu de la pandémie de Covid-19, les boxeuses ont obtenu une plus grande visibilité en montrant que quelles que soient les circonstances, nous sommes toujours prêtes à nous battre, a déclaré le détenteur du titre mondial des poids mouches du World Boxing Council (WBC) Ibeth Roca Zamora, plus tard. pour battre Gabriela Bonita Sánchez samedi.

Malgré les circonstances, il y a un tournant dans la boxe féminine, car plus de combats féminins ont été inclus dans les grandes fonctions. Dans de nombreux cas, les concours masculins se sont effondrés en raison de coronavirus positifs, mais là, nous étions toujours préparés; plusieurs duels d’unification ont même été joués. Maintenant, les promoteurs reconnaissent davantage notre valeur, a-t-il dit.

Les bas salaires persistent

Le seul coup dur qui touche encore les boxeurs, ce sont les bas salaires, a réitéré le champion. Nous nous sommes toujours battus pour les salaires, mais même avec la pandémie, cela ne nous a pas tellement touchés, après tout, nous n’avons pas gagné les gros sacs que les hommes reçoivent.

Il a fallu deux ans à Zamora pour faire la deuxième défense du titre mondial des poids mouches, non pas à cause de la paresse, mais à cause de problèmes administratifs. Le manque de bagarres l’a amenée à changer de promoteur pour signer avec MTK Global et malgré l’incertitude due à la pandémie, ainsi que la peur de la contagion, elle est revenue sur le ring.

Ce n’étaient pas deux années perdues, parce que je m’entraînais tout le temps et je le montrais maintenant. La pause que j’ai eue, j’ai essayé de la prendre avec la plus grande tranquillité, mais j’ai déjà 31 ans, ma carrière de boxeuse est courte et j’avais besoin de continuer à me battre, j’ai donc signé avec un autre promoteur, a-t-elle souligné.

Les projets du monarque ont également été affectés par la crise sanitaire car il voulait parvenir à l’unification de son titre avec n’importe quel autre organisme, un défi qu’il tentera de relever l’année prochaine.

Cela dépendra de l’évolution de la pandémie, mais j’espère avoir plus d’activité l’année prochaine, unifier mon sceptre avec un autre organisme, l’idéal serait de chercher toutes les couronnes de cette division. Et pourquoi pas? Je veux aussi aller me battre aux États-Unis, être dans l’une des grandes fonctions, a-t-il déclaré.

Avec la victoire sur Bonita Sánchez, Zamora a atteint la barre des 32 victoires et six défaites. Cependant, il a admis que pour éviter un risque de contagion du coronavirus, il devait rechercher des alternatives pour sa préparation.

Je vis à San Cristóbal Huichochitlán, dans l’État du Mexique, qui a été l’une des villes avec le plus d’infections à coronavirus, il y a un taux élevé d’infections et de décès. C’est vrai, j’y ai beaucoup réfléchi avant d’aller au gymnase pour m’entraîner, mais j’ai continué et j’ai finalement décidé de terminer ma préparation au Centre Cérémonial Otomí, isolé et avec plus de sécurité, conclut le boxeur.