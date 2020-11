Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 9 novembre 2020, p. 2

À l’âge de cinq ans, Juan Diego García commençait déjà à faire ses premiers pas en taekwondo, un sport qui lui a inculqué les valeurs pour faire face à son handicap à la naissance sans son bras droit. Il n’a subi aucun type d’agression ou de discrimination, affirme le champion du monde et parapanaméricain, qui est le plus motivé par le National Sports Award (PND) qu’il a remporté cette année pour ses aspirations à monter sur le podium à Tokyo en 2021.

Dans ce qui sera sa première participation aux débuts du parataekwondo, le Sinaloan considère que le PND est la reconnaissance de l’effort que nous faisons et je l’accepte comme un cadeau, puisqu’il atteindra la majorité deux jours avant la cérémonie du 20 novembre à Palais national.

«Je suis né dans la ville du Costa Rica, près de Culiacán, et les gens m’aiment beaucoup, chaque fois que je gagne, il y a une fête avec un groupe et tout le monde est heureux. Je pense que ceux d’entre nous qui en ont le moins se démarquent davantage. À Sinaloa, il y a des jeunes talentueux des rancherías qui veulent transcender et ça vaut le coup.

«Je suis un cas particulier en parataekwondo, car en si peu de temps en tant qu’équipe nationale (depuis 2017), il y a eu des résultats importants. Ma vie a complètement changé, laissant la ville, la famille, pour s’installer à Mexico au Centre Paralympique, qui, en raison de la pandémie de coronavirus, est fermé.

Ma famille a toujours été avec moi quand je gagne et que je perds. Je suis le plus jeune de quatre frères et le seul athlète. Mon père, Higinio García, travaille dans une usine d’eau potable, et ma mère, María del Rosario López, est une employée du DIF, dit le grand Parataekwondoist à la peau sombre.

En février 2019, alors qu’il avait 16 ans, Juan Diego a été proclamé monarque mondial en Turquie, le premier de l’histoire de sa discipline, qui a été ajouté au titre aux Jeux parapanaméricains de Lima. Début 2020, il a reçu le classement paralympique à Tokyo pour la troisième place du classement mondial dans la catégorie des -75 kilogrammes K44.

«J’avais le taekwondo comme passe-temps. Je n’ai pas perdu vingt ans, mais je sens que tout ce que j’ai accompli, c’est à cause de la faim que nous devons exceller. Nous sommes trois sélectionnés à Tokyo (Francisco Pedroza et Daniela Martínez) qui partagent le même rêve de remporter une médaille paralympique.

Nous travaillons avec l’entraîneur Jannet Alegría. Nous faisons une bonne équipe. Elle n’a pas réussi à remporter une médaille olympique (Londres 2012) et maintenant elle veut la nôtre, souligne le Sinaloan.

Le fléau de Covid-19 a entraîné le report de l’épreuve paralympique à l’été de l’année suivante et les installations sportives de la capitale du pays ont été fermées. Le jeune homme est retourné dans son pays natal pour suivre une formation à distance.

Nous en avons profité et avons vu le côté positif. Visualisez-nous pour être en haut du podium. Nous savons ce qu’implique la responsabilité et nous voulons arriver préparés de la meilleure façon une fois que tout est réactivé, explique le lycéen lors d’une visite éclair à Mexico pour se soumettre aux examens physiques et au test Covid (c’était négatif) face à la concentration qui aura une partie de la sélection de taekwondo pendant deux semaines à Huatulco.