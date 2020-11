Mes joueurs sont ceux qui donnent les résultats, sans eux je ne suis rien: Chava González

▲ Salvador González (au centre), José Luis Rubio (à droite) et Josué Gaxiola, sur le podium du World Tour organisé à Doha il y a huit mois. Le duo Sinaloan a un finaliste dans le monde des moins de 21 ans.Photo gracieuseté de l’entraîneur

L’environnement de Salvador González a toujours été lié au ballon et au filet. Il aimait jouer dans la rue ou dans les dunes de Mazatlán. L’adolescent n’a pas eu plus de plaisir que l’activité physique et la fierté de représenter le pays, d’abord en équipe nationale en salle, puis il est devenu entraîneur de plage. J’ai épousé le volleyball, affirme le lauréat du National Sports Award 2020.

Quinze ans avec le maillot national et huit en tant que joueur professionnel en Espagne ont permis au Sinaloan d’apporter les connaissances qu’il a acquises avec le soutien que l’Université nationale autonome du Mexique lui a donné pour commencer en tant qu’entraîneur.

«Je ne voulais pas être entraîneur, j’ai joué parce que j’aimais ça. Il avait la base technique de ce qui a été appris avec les Chinois, les Japonais, les Coréens et les Mexicains. J’ai passé trois ans à travailler en Espagne et je suis retourné au Mexique en 1995 pour faire autre chose pour le volleyball.

«J’ai toujours ce traumatisme en tant qu’équipe sélectionnée de ne pas m’être qualifié pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 84 ou de Barcelone 92, mais je savais l’opportunité que j’avais en tant qu’entraîneur et c’est ce qui m’a poussé à me consacrer au beach-volley (intégré au programme d’été à Atlanta 96).

«J’ai fait ma première école à Mazatlán en 1995 et nous avons participé à la première Olympiade nationale qui s’est tenue à Mexico. Ivar Sisniega et Jorge Camacho ont fait confiance au projet pour travailler avec l’équipe féminine de Hilda Gaxiola et Tere Galindo, Mayra Huerta et Laura Almaral, et l’équipe masculine composée de Juan Rodríguez et Joel Sotelo pour se qualifier pour Sidney 2000.

Ce fut une très bonne expérience car il fallait prendre le taureau par les cornes avec une équipe désintégrée. Joel et Juan étaient à la neuvième place (le meilleur résultat à ce jour) et les femmes 19 ans. Nous avons fait du bon travail, se souvient Chava.

Plus de cycles olympiques, de changements et d’abandons dans les paires avec Gaxiola et Mayra García, 19e place à Athènes 2004, cette dernière jumelait avec Bibiana Candelas à Pékin 2008 et ils ont terminé à la 17e place, où Bibi a été nommée meilleure recrue. Londres 2012, admet l’entraîneur, nous avons fait quelque chose de mal et nous n’avons pas passé.

Trois ans plus tard, Juan Virgen et Rodolfo Lombardo Ontiveros donnent la cloche. Les Nayarita et Mazatleco ont participé à la tournée mondiale et ont remporté la médaille d’or historique aux Jeux panaméricains de Toronto. C’était génial, évoque l’entraîneur avec enthousiasme. Le duo a obtenu en classant la passe olympique à Rio 2016 et est resté en huitièmes de finale (16).

Dans le cycle à Tokyo, reporté par la pandémie de coronavirus à 2021, Virgen et Ontiveros accumulent deux médailles d’argent aux Jeux d’Amérique centrale à Barranquilla 2018 et aux Jeux panaméricains à Lima 2019, en attendant le classement, où l’entraîneur a ce défi, en plus de l’équipe féminine de Martha Revueltas et Zayra Orellana l’année prochaine à Colima.

«Je suis Salvador González, mais les résultats viennent de ces joueurs. Sans eux, je ne suis rien. C’est pourquoi le PND je ne sais pas si je le mérite comme je l’ai dit à Ana Guevara quand elle m’a parlé, car pour moi ce que j’ai fait est très pauvre. Mon travail a des noms et des prénoms.

«J’ai proposé et je rêve qu’un jour je gagnerai une médaille (olympique). Nous avons José Luis Rubio et Josué Gaxiola, les jeunes finalistes du monde, qui viennent de ranchs (de Guasave), travaillent et paient avec leurs bourses le loyer d’une maison (à Mazatlán), parce que leurs familles n’ont pas les ressources.

Il y a un garçon de 20 ans (il mesure 2,10) Jormman Osuna qui marchait depuis le ranch d’El Vainillo, parfois il n’en a même pas assez pour le camion et quand les gens ont découvert qu’ils ont commencé à l’aider, Chava, 62 ans avec un quart de siècle, parle en tant qu’entraîneur et fier que ses joueurs soient des professionnels et non cette image que la société donne de perdre du temps en tant qu’athlètes.