Mercredi 16 décembre 2020, p. a10

Après avoir fait la présentation par vidéoconférence de María Antonia Is Piñera en tant que nouvel entraîneur des Tuzas de Pachuca, Armando Patiño, président du club, a pressé en souriant: “Ce n’est pas pour faire pression sur Toña, mais je cherche le championnat plus tard plus tard.” Au passage, le manager a félicité les Tigrillas de l’Université autonome de Nuevo León pour le titre obtenu lundi.

Eva Espejo, qui a dirigé les rênes de l’équipe féminine tuzo depuis que la Fédération mexicaine de football a commencé les tournois féminins en 2017, sera désormais la directrice sportive et était chargée de présenter Toña Is, née à Oviedo, en Espagne, de longue et réussie trajectoire du football ibérique.

Est déclarée heureuse et très enthousiaste, ainsi que agréablement surprise par les installations du club Hidalgo et par la volonté des managers de lui fournir tous les outils, alors qu’elle promettait de travailler dur pour réussir.

«J’ai toujours dit que je prendrais un projet qui me comble, qui répond à mes attentes et que je parierais beaucoup sur le football féminin. Au final, c’est ce qui compte, que le pari est vrai … Ils mettent les outils nécessaires à notre disposition pour atteindre le meilleur port.

Je suis une personne très humble et je continue de travailler pour être meilleure. Je veux faire grandir les filles et ouvrir les portes aux autres, c’est compliqué. Nous voulons aussi que de plus en plus de directeurs techniques dirigent, a-t-elle expliqué hier lors d’une conférence de presse virtuelle.

Antonia a été la première entraîneuse d’Espagne en 2015 et en 2018, elle a remporté la Coupe du monde féminine U-17. En 2019, elle faisait partie des nominés par la FIFA pour le prix du meilleur, et maintenant elle devient la première stratège étrangère à entraîner dans la Women’s Mx League.

Il est clair que le football féminin au Mexique se développe à pas de géant; Aucun rival ne peut être sous-estimé, et bien que la perception soit que la ligue espagnole soit un pas en avant, ce n’est pas le cas, car ils sont au même niveau, supprimant une ou deux équipes, comme Barcelone, a expliqué le stratège de 54 ans.

Je suis heureux d’être ici, je me sens chez moi. Tout le monde a été très proche de moi, je n’ai pas de mots pour ce club, dans lequel je suis déjà plongé. Elle a particulièrement remercié Espejo de l’avoir contactée: Nous allons voyager ensemble vers le succès, a déclaré la mère de la gardienne Paula Suárez.

Il a ajouté qu’ils ont un établissement pratiquement formé; On parlera d’incorporations possibles, mais pas maintenant. De temps en temps, (bien que) je veux vraiment jouer. Eva verra les besoins de l’équipe et valorisera ce qui est le mieux, a-t-il déclaré. Espejo a souligné que les objectifs de Pachuca dans la branche féminine sont ambitieux et que maintenant, à partir de son nouveau poste, elle travaillera à les cristalliser. Les défis sont nombreux, tels que la formation des acteurs et la gestion de métiers indépendants, a-t-elle déclaré.