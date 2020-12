Image de balise Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 10 décembre 2020, p. a13

Stephany Mayor, attaquante des Tigres, a déclaré qu’elle était très excitée de disputer sa première finale de football mexicain, arrivée il y a un an après avoir joué en Islande. Il a assuré que pour son équipe, c’était devenu une coutume d’avancer dans la lutte pour le titre de la Liga Mx Femenil, pour laquelle il est confiant qu’ils seront à nouveau sacrés champions contre Monterrey, leur fidèle rival.

Je suis très heureux de participer à ma première finale ici au Mexique, d’être à un pas de l’objectif que nous avions depuis le début. Les Tigres ont toujours la pression d’être aux premières places et c’est déjà une coutume d’atteindre ce stade. La fermeture dans notre court nous excite et nous donne plus de confiance pour obtenir le titre, a déclaré l’attaquant hier lors d’une conférence de presse virtuelle avant le match aller de la finale du tournoi des Guardianes 2020, qui se déroulera ce vendredi au stade de Las. Rayé.

Il a également applaudi le fait que son équipe et Monterrey, deux des clubs qui ont reçu le plus de soutien de leurs affiliés masculins, se soient qualifiés pour la finale, car il considérait que la séquence réussie des deux équipes pouvait beaucoup contribuer au football féminin mexicain et même au les équipes nationales.

Les deux équipes du nord sont celles qui ont eu le plus de soutien de leurs directives, là vous pouvez voir la direction qu’elles ont dans la branche des femmes. Je pense que certaines équipes de Guadalajara et du centre du pays poussent également, et nous espérons que la ligue continuera de croître, car à la fin, si nous avons un tournoi plus compétitif, cela apportera plus d’avantages au niveau de l’équipe nationale, a-t-il déclaré.

La gardienne de but de Monterrey, Alejandría Godínez, a également assisté à la réunion avec les médias, qui ont assuré que la force de son équipe réside dans le syndicat et le travail que nous accomplissons chaque jour. Notre approche est toujours d’atteindre la finale, et dans ce processus, le groupe devient extrêmement fort; c’est ce qui nous amènera à atteindre nos buts et objectifs.