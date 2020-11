April del Rio

Journal La Jornada

Jeudi 12 novembre 2020, p. a12

Au-delà des conflits autour de l’Association mexicaine de basketball (Ademeba), les garanties des joueurs et leur participation internationale doivent prévaloir, a déclaré Sergio Salazar, ancien entraîneur national et chef de l’Association Veracruz, qui assure qu’après le Xóchitl Lagarda démissionne à la présidence de l’Ademeba, la commission de réorganisation travaille pour renverser les sanctions imposées au Mexique par la Fédération internationale, ainsi que la réunification des associés, désormais divisée avec la création de l’organisation BasquetMex.

Allons-y étape par étape. Pour l’instant, nous avons réussi à permettre au Mexique de participer aux éliminatoires de la Coupe du monde, et nous pensons que c’est une belle avancée dans ce qui pourrait arriver, car nous ne voulons pas nous désinscrire, mais plutôt respecter et respecter les dispositions de la FIBA ​​(Fédération internationale). A déclaré Salazar, porte-parole du comité de pilotage actuellement reconnu par l’organisation internationale.

Indépendamment de ce que les groupes de dirigeants décident, l’équipe mexicaine doit se conformer, à l’issue de la Ligue nationale de basketball professionnelle la semaine prochaine, en vue de l’élimination mondiale, qui se tiendra du 26 novembre au 1er décembre à Washington, où Il mesurera dans son groupe avec Porto Rico et les États-Unis.

Concernant les Jeux Olympiques de Tokyo, Salazar a estimé qu’il y avait encore des possibilités d’y assister. «Les Jeux ne sont pas exclus pour le Mexique, étant donné que l’équipe mexicaine est en vie dans un match éliminatoire contre l’Allemagne et la France, qui devait se jouer en Croatie, parmi huit autres, dont les vainqueurs se qualifient.

«C’est une opportunité de plus, ce sont des pouvoirs, oui, mais tant que nous en avons l’opportunité et qu’ils nous permettent de jouer, non? Mais bon, maintenant il faut définir s’il y aura ou non des Jeux Olympiques, s’il y aura ou non des éliminatoires, et quand. L’Europe est redevenue paralysée avec cette situation pandémique, nous sommes donc très dépendants du programme FIBA ​​à cet égard.