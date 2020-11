La rupture entre Canelo et Golden Boy ouvre la porte à d’autres talents: Terrible Morales

▲ Canelo Álvarez, flanqué de ses managers Eddy (à gauche) et Chepo Reynoso, va désormais chercher d’autres horizons dans la promotion de ses combats.

Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Dimanche 8 novembre 2020, p. a12

La rupture entre Saúl Canelo Álvarez et les entreprises qui l’ont consolidé en tant que star est l’occasion pour les talents émergents. Erik Terrible Morales, entraîneur de la jeune promesse, Jaime Munguía, représenté par Golden Boy, estime que ce schisme dans l’élite de l’industrie de la boxe sera une porte pour les combattants montants.

Canelo a rompu ses relations avec Golden Boy, le promoteur qui l’a conduit au succès mondial, et DAZN, la plateforme numérique avec laquelle il a signé le contrat le plus lucratif de l’époque. Dans une réponse publique, le promoteur d’Óscar de la Hoya a averti qu’en partenariat avec la société de contenu numérique, ils maintiennent l’élan pour les étoiles montantes.

Grâce à notre solide partenariat avec DAZN, nous continuerons à mettre en valeur les talents, indique le communiqué; qui comprend Ryan García, Jaime Munguía et Vergil Ortiz Jr., tous talentueux pour devenir la meilleure star.

Erik Morales, l’entraîneur de Munguía, estime que cette rupture révèle ce qui était soupçonné depuis la signature de ce contrat pour 365 millions de dollars et 11 combats: qu’il était insoutenable.

“Il est réaffirmé que le contrat entre DAZN et Canelo était fou”, souligne Morales; ils ont payé trop cher pour un combattant et il semblait incroyable d’atteindre ces chiffres dans chaque fonction, et cette crise pandémique a montré que c’était insoutenable, et le produit (Álvarez) n’a pas produit les chiffres attendus.

Plus qu’une perte, le Terrible considère que DAZN s’est débarrassé d’un problème millionnaire en permettant la fin du contrat avec le tapatío. “Si la réalité rend impossible de maintenir un accord monétaire comme celui-là – poursuit Morales -, si les attentes de rentabilité d’un boxeur ne sont pas satisfaites, le mieux pour eux était de finir comme cela s’est produit.”

Maintenant, l’avenir de son élève Munguía peut être prometteur. Le jeune homme des pas de Tijuana est prudent, mais ferme et constant. En 2019, c’était même le Mexicain entré sur le ring lors des fêtes nationales en septembre.

Jaime est un produit en pleine croissance, décrit Morales; Il n’avait pas encore la popularité pour se battre lors de la fête nationale mexicaine, mais sa carrière est à la hausse et après la dernière victoire, il a reçu beaucoup d’attention dans la presse américaine.

Indépendamment de l’opportunité que le départ de Canelo de Golden Boy peut représenter, l’ancien quadruple champion s’assure qu’ils se concentrent sur le développement de Munguía en tant que combattant. La victoire du 30 octobre contre Tureano Johnson a été un succès médiatique et d’apprentissage, Terrible estime que son élève va bientôt affronter des adversaires du plus haut niveau.

Bientôt Munguía fera partie de l’élite, prévoit Morales; J’essaie juste de lui apprendre ce que j’appelle la poésie de la boxe: faire tomber le public amoureux, faire l’inattendu. Lui pendant qu’il travaille et croit en mes folies.