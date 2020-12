▲ César Chino Huerta a déclaré qu’il était très heureux de revenir à Chivas après avoir été prêté avec le Mazatlán FC Photo chivasdecorazon.com.mx

Samedi 26 décembre 2020

Víctor Manuel Vucetich, entraîneur du club de Guadalajara, a révélé que malgré les récentes incorporations de César Huerta et Alejandro Mayorga, qui sont revenus dans l’équipe après avoir été respectivement en prêt avec le Mazatlán FC et les Pumas, il est toujours à la recherche de renforts pour lui. Gardiens 2021.

«Nous avons des joueurs complets, avec les arrivées de Mayorga et Huerta, nous renforçons l’équipe dans certaines zones. De plus, nous aurions encore deux éléments pour l’Olympique, c’est la base de l’équipe mexicaine pour Tokyo et cela nous donnera une amélioration.

Cependant, nous continuons à rechercher les footballeurs que nous avons recherchés et que nous avons discutés avec nos gens pour soutenir l’équipe. L’engagement est fort et je pense que nous avons besoin de ces éléments. Espérons qu’ils sont sur le marché mexicain du football et que nous pourrons réaliser ces recrutements tant attendus, a déclaré l’entraîneur dans une interview accordée à Chivas TV.

De son côté, Chino Huerta espère que pendant la pré-saison actuelle de l’équipe rojiblanco, il pourra laisser une bonne impression à Vucetich pour gagner une place dans la formation de départ.

«C’est motivant de retourner dans le club, cette nouvelle opportunité arrive à un très bon moment dans l’équipe dans laquelle j’ai été formé et où je veux réussir. Je continuerai à travailler dur pour être pris en compte et aider à atteindre tous nos objectifs.

Je reviens avec de nombreux collègues avec qui j’ai partagé dans différentes catégories, plusieurs d’expérience sont toujours là, il y a un bon environnement concurrentiel sur le terrain. Ils vous aident tous à vous sentir comme une famille, cela nous fera sûrement aller loin, je veux aider Chivas à aspirer à plus que ce qu’il a réalisé le semestre précédent, a-t-il déclaré.

Après quelques jours de repos, l’équipe de Guadalajara a repris l’entraînement et se prépare à disputer son deuxième match amical de la pré-saison contre l’Atlético de San Luis, qui se déroulera à huis clos dans les installations de Verde Valle le mardi 29. Décembre.