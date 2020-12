De la rédaction

La Mexicaine Paola Longoria a commencé la saison 2020-2021 avec triomphe en remportant son premier titre en Super Max Slam à Overland Park au Kansas, en battant la Bolivienne Angelica Barrios 15-5 et 15-9.

Lors de la finale du tournoi qui a ouvert le calendrier du Professional Women’s Racketball Tour, la numéro un mondiale est revenue sur les courts pour endosser le règne qu’elle a exercé pendant 10 ans.

Avec ce match féroce qui la distingue, la potosina s’est débarrassée de Barrios, un rival qui se situe à la 23e place mondiale et surpris en atteignant une finale en laissant de côté la numéro deux mondiale, l’Argentine María José Vargas, et la Mexicaine. Alexandra Herrera, troisième.

Après une pause de près de neuf mois en raison de la pandémie de coronavirus, la multi-championne a rempli sa présentation, laissant les nerfs, l’anxiété et l’adrénaline qui impliquaient la longue attente pour prolonger sa séquence de victoires historique à 106 en simple individuel.

La journée de dimanche aurait pu être un double en or, cependant, Longoria et sa partenaire, la mexicaine également Samantha Salas, ont perdu contre Natalia Méndez et Valeria Centellas. Le tricolore a remporté le premier set 15-14 dans un duel serré, mais les Argentins sont revenus en remportant les deux épisodes suivants par 15-3 et 11-2 pour devenir champions et battre le numéro un mondial.