Eugénie Bouchard Elle est l’une des joueuses de tennis les plus sexy du circuit. La jeune Canadienne n’a pas raté son rendez-vous à Halloween et a révolutionné Instagram avec son costume “ le plus chaud ” et un message qui a fait monter encore plus la température sur les réseaux sociaux: “Qui veut jouer?”.

Malgré le fait que cette année, de grandes fêtes ne peuvent pas être organisées en raison de la pandémie de coronavirus, la joueuse de tennis lui a laissé plus de deux millions de followers sans la photo habituelle portant un costume d’Halloween, ce qui est plus suggestif que les années précédentes.

Eugénie Bouchard a déjà reçu plus de 170000 «j’aime» dans la publication, dans lequel il a téléchargé deux photographies, et des milliers d’utilisateurs l’ont également commenté, sûrement beaucoup d’entre eux se livrant à sa beauté. La Canadienne peut se vanter d’être l’une des plus belles joueuses de tennis du moment, même si au niveau professionnel elle ne traverse pas son meilleur moment.

En 2014 et à tout juste 20 ans, “ Genie ” a atteint la cinquième place du classement mondial de la WTA, et en 2012, Bouchard est devenue la première Canadienne à remporter un Grand Chelem en simple grâce à sa victoire à Wimbledon (junior féminin). . Elle est la première joueuse de tennis canadienne à atteindre une finale du Grand Chelem, mais occupe maintenant le poste 139 du classement, loin d’être le meilleur.