Ap

Journal La Jornada

Lundi 28 décembre 2020, p. 2

Après la reprise du tennis après avoir été contrainte d’arrêter ses activités en raison de la pandémie de coronavirus, Naomi Osaka a non seulement conquis son troisième titre du Grand Chelem, en remportant l’Open des États-Unis, mais s’est également levée pour parler d’injustice raciale et brutalité policière.

Pour s’être distinguée en 2020 pour son activisme hors du terrain et ses réalisations sur le terrain, Osaka a été élue athlète féminine de l’année par l’Associated Press.

C’était difficile d’être isolé de ma famille pendant de longues périodes de l’année, mais ce n’est rien comparé aux autres. C’était triste de voir et de lire les nouvelles de personnes souffrant de Covid-19, et les effets économiques et sociaux subis par tant de personnes qui ont perdu leur emploi et leur santé mentale. Ce fut une année très difficile pour beaucoup de gens, ont écrit les Japonais dans une interview par e-mail.

Après avoir été témoin d’injustices policières contre George Floyd, Breonna Taylor et Jacob Blake, pour n’en nommer que quelques-uns, cet été m’a brisé le cœur. Je suis fier de ma victoire au grand jour, mais plus encore pour avoir aidé les gens à discuter de vrais problèmes.

Osaka a reçu 18 des 35 votes de première place et un total de 71 points pour surpasser le MVP de la finale de la WNBA, Breanna Stewart, et la footballeuse Sarah Fuller, star de l’Université de Vanderbilt, respectivement deuxième et troisième. .

Billie Jean King, qui a remporté 12 titres en simple du Grand Chelem et une pionnière militante de plusieurs décennies, a félicité Osaka pour se positionner en tant que leader non seulement dans le tennis féminin, mais dans le sport en général et une force de changement dans notre société.

«Son succès a rempli la tâche difficile d’atteindre l’excellence dans ses performances athlétiques et d’utiliser cette plateforme pour briller en dehors du sport sur une scène beaucoup plus grande.

Elle a alimenté une conversation sur la justice sociale, des résultats plus grands que le tennis, plus grands que le sport, et ce faisant, elle a élevé la barre pour tous ceux qui veulent équilibrer les dons et les talents pour faire une différence dans notre monde, a déclaré Kim.

C’est lors d’un tournoi de préparation à l’US Open à New York qu’Osaka, dont le père est haïtien et la mère est japonaise, a déclaré qu’il ne jouerait pas sa demi-finale, rejoignant des personnalités de la NBA et d’autres sports pour protester contre la mort de Plans de Blake aux mains de la police. Suite à sa décision, ce tournoi s’est arrêté complètement pendant une journée.