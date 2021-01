▲ En avant Norma Palafox a quitté Chivas pour émigrer à Pachuca Photo Jam Media

C

Ruz Azul a mis fin à l’émission de pré-saison: mettre un technicien voleur de projecteurs sur le banc. Bien qu’il ait fait la feinte avec Hugo Sánchez et Matías Almeyda, il a fini par parier sur un sobre Juan Reynoso, le stratège qui maximisait les ressources avec les Camoteros, la seule équipe qui a profité d’un barrage pris de la manche (qui reste) pour briller en se jetant en quarts de finale. finale au champion de l’époque Monterrey.

L’ancien capitaine céleste aspire à faire un autre exploit avec des cimentiers pour l’instant plus prêts à défendre son honneur sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Personne n’a effacé les coups humiliants subis devant Pumas, c’était un épisode malheureux qui a fait perdre confiance à des milliers de ses fans. Après l’incroyable événement et la controverse qui a suivi, la Fédération mexicaine de football a dû se lever pour défendre l’idéal du fair-play.

Il ne fait aucun doute que The Machine est un défi pour tout stratège désireux d’augmenter ses bonus. Des dizaines d’entre eux aimeraient avoir une chance, car celui qui parviendra à le sortir de son étonnement s’habillera de gloire. Une quinzaine de techniciens sont là depuis 23 ans, certains avec un double tour. Même les requérants ont été rejoints par Miguel Piojo Herrera, qui a affirmé avoir la formule pour mener Cruz Azul au succès.

Il est plus facile de prendre les rênes de l’Amérique, des Tigres ou de Monterrey, même s’ils subissent une grande pression de la part de leurs passe-temps et directives exigeants, car en Liga Mx Cruz Azul est devenu une énigme, un cas pour le canapé et la cible préférés. de l’intimidation. Le dôme actuel a eu du mal à faire une transition de velours malgré la résistance de la direction précédente, tandis que Dante Siboldi s’est presque habillé de lumières dans les Gardiens 2020.

Tout a été gâté dans le crash de retour singulier contre l’équipe UNAM. La nouvelle directive a sorti son novatez et a explosé de fureur, Siboldi est devenu digne et résigné, et tout cela est de l’histoire … Il est temps de reprendre les morceaux d’un concours qui promettait beaucoup et de se venger avec pratiquement la même équipe, maintenant de La main de Reynoso et avec un budget a atterri dans sa nouvelle réalité.

Il y a de l’angoisse au retour des gens dans les gradins. Le gouverneur de Sinaloa, Quirino Ordaz, se fait brûler les fèves pour avoir profité d’un peu du gros investissement qu’il a fait dans le stade Kraken pour convertir Morelia en Mazatlán FC. Il a commencé sa quatrième et dernière année au pouvoir et la pandémie a empêché des photos pour la postérité; Il est exhorté à être vu souriant depuis sa loge d’honneur.

Avec le feu épidémiologique en jaune, l’équipe violette prend des dispositions pour ouvrir ses portes à la date d’ouverture de Guardianes 2021, ce vendredi lorsqu’elle reçoit Necaxa. Camoteros et Xolos ont moins de chance; Puebla est en orange et Baja California en rouge; les deux également lieux de la date de début.

L’Argentin Nicolás Larcamón et Víctor Vucetich y sus Chivas font leurs débuts sur le banc avec l’équipe Franja, impatients de les accueillir chaleureusement. Les Xolos, après un tournoi à oublier, affrontent les Pumas d’Andrés Lillini, désormais dépouillé de certains de ses meilleurs éléments. Javier Vasco Aguirre se produira samedi pour visiter l’Atlas de Diego Cocca.

Santiago Solari, tout nouveau successeur de Piojo Herrera, cherchera à faire des débuts galactiques contre San Luis, malgré le fait qu’il soit toujours engagé dans la connaissance et l’organisation de son équipe, où se distinguent les renforts Pedro Aquino, Alan Medina et Mauro Lainez. América a déjà un gentleman sur le banc alors qu’il y a des spéculations sur la continuité de Santiago Baños en tant que manager.

Les femmes commencent leur tournoi la veille. Jeudi, le Querétaro de Carla Rossi attend la visite de Mazatlán. Hormis les Tigres et les Rayadas, la seule équipe qui a manifesté de l’intérêt pour leur formation féminine était Pachuca avec l’embauche de l’attaquant Norma Palafox. Le conseil d’administration de tuza a le défi de faire d’elle une meilleure footballeuse, ou de capitaliser catégoriquement sur le potentiel extra-court du joueur le plus médiatique.

L’équipe de Hidalgo est si sérieuse qu’elle a formé une équipe de direction spéciale avec Eva Espejo et on attend beaucoup de la stratège ibérique Antonia Is. Pour l’instant, les deux ont remporté la tombola du tigre et lundi, ils doivent faire la salle pour les monarques dans le Volcan.

marlenexantosx@gmail.com