▲ Julio Furch, venu dans l’Atlas comme renfort important, a été blessé Photo Jam Media

ET

e tournoi Guardians 2021 a commencé, mais pour l’instant, ce n’est qu’une promesse. L’entraîneur champion, Ignacio Ambriz, a été clair: à la troisième ou quatrième date, le public verra le vrai Leon, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, l’équipe émeraude sort de son hibernation et a cabossé le sceptre en rencontrant la seule équipe dépassée, les Tigers, qui sont à un rythme différent et avec une pleine motivation, car en février, ils doivent être à leur plus haut niveau de performance. remplir un rôle acceptable dans la Coupe du monde des clubs.

Javier Aguirre et Santiago Solari ont eu de la chance à la tête de Monterrey et d’América, bien que le stratège argentin ne puisse pas être physiquement sur le banc jaune en raison de problèmes de visa de travail. Vasco n’aimait pas son équipe et ceux de Coapa sont également repartis avec un demi-sourire. Ils ont gagné, mais sont conscients de leur performance grise. Plus de promesses: de bonnes choses arrivent avec Solari, a déclaré Sebastián Córdova dans une sorte d’excuses.

Le tournoi est en fait assez rassurant pour les candidats au championnat; laissez-les s’inquiéter quand il s’agit de se faire face – une poignée de six, sept équipes. Le reste sera une promenade à travers un concours qui s’allonge et laisse un grand peloton flottant dans les limbes, résigné à être un comparsa. Un autre secteur sera débattu dans la lutte pour éviter de payer l’amende de 120, 70 et 50 millions de pesos convenue pour ceux qui sont aux dernières, avant-dernières et avant-dernières places du tableau des quotients.

Les Rayados ont laissé l’impression qu’ils avaient mis la table pour écraser du rouge et du noir dont le niveau donne laborieusement pour la Première Division, mais ils manquaient de talent. Les Eagles ne pouvaient pas non plus briller face à un San Luis jumelé avec l’Atlas dans celui de souffrir pour ne pas payer. Cependant, la loupe sera fixée sur ces équipes qui ont décidé de rompre avec le système de carrousel qui recyclait les techniciens.

Ils débourseront quelque chose de nouveau de leurs bagages, même si on dit que dans le football, tout est déjà inventé. Vasco Aguirre est le globe-trotter mexicain qui n’a jamais été arrêté par les barrières culturelles ou linguistiques, tandis que Solari, qui est passé par le Real Madrid et répond à l’image impeccable que l’équipe recherchait tant, peaufine désormais une image galactique avec l’arrivée d’un autre élément, Jordan Silva.

Les Foxes en difficulté ont planifié une attaque de rêve qui les éloignerait de la zone à problèmes, l’idée incluait le duo argentin de Julio Furch et Milton Caraglio, mais la malchance s’accroche à l’équipe de Colomos et Furch s’est cassé la cheville gauche dans un accident. préparation pour les Black Lions. Le retour de Caraglio, quant à lui, donne de l’espoir et dénonce d’ailleurs la terrible affaire de Cruz Azul.

Chivas et Pumas avaient la victoire entre leurs mains, mais leurs propres échecs les ont empêchés d’ajouter leurs trois premiers points. Jesús Molina a raté un penalty dans le troupeau et Facundo Waller a abandonné une option incroyable pour les auriazules. Hernán Cristante est retourné sur le banc rouge et Toluca a battu Gallos Blancos avec un arbitrage terrible d’Adalid Maganda, qui avec ses décisions a blessé de manière laide l’équipe visiteuse.

Le virus a donné une trêve minimale et c’est là que la tambora a glissé. Mazatlán était à un feu jaune et l’équipe de canonnières a partiellement ouvert les portes du stade Kraken pour marquer la victoire (3-2) sur Necaxa. L’échappatoire a été immédiatement fermée; l’entité est devenue orange. Les flambées de Covid-19 parmi les clubs sont en hausse, pire que le tournoi précédent! Mais le football s’accroche à la mission de sauver l’entreprise et d’être un palliatif en période de confinement.

Il y a des endroits impossibles à gaspiller même dans les périodes sombres. Ils ont tout: passe-temps, couleur et force économique, l’un d’eux est le port de Veracruz, et non à cause des erreurs et des échecs du passé (Tv Azteca, Rafael Herrerías, Fidel Kuri …) ils peuvent être abandonnés. Un nouveau groupe d’entreprises promet d’insérer un club Jarocho dans la Ligue d’expansion d’ici mai, et peut-être dans cinq ans, il sera de retour dans le circuit supérieur … Football féminin lundi avec des matchs attrayants tels que América-Atlas et Tigres-Pachuca .

marlenexantosx@gmail.com