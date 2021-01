▲ Avec un doublé contre les Tigres, la rouge-noire Alison González et a atteint 50 buts en Mx League féminine Photo Jam Media

orsque le week-end de football a plongé les téléspectateurs dans la dépression avec près d’une demi-douzaine de matchs secs avec émotion, terne et avec des buts tombant à coup sûr, la magie de Pumas et de son stratège Andrés Lillini est apparue. Une véritable oasis était la victoire sur les canonnières d’El Jefe Tomás Boy, dont les élèves ne pouvaient jamais voir l’ombre d’un rival à l’allure vertigineuse.

La blessure précoce de Juan Dinenno et son départ enveloppé de larmes émouvantes ont annoncé le naufrage de l’Auriazul, mais Lillini continue de faire de la magie avec les forces de base: deux matchs et deux débuts pour continuer à marquer des points. L’équipe et l’entraîneur croient – comme très peu en Liga Mx – au potentiel des jeunes. La semaine précédente, il a fait ses débuts avec le milieu de terrain Ángel García et, dimanche, après la défaite de l’Argentin Dinenno, il a lancé un autre millénaire.

Emanuel Montejano, 19 ans, a couru poussé par la fureur de ses rêves et a marqué le troisième but qui a déclaré la victoire. Le jeune attaquant avait flairé une réelle opportunité après le départ du Paraguayen Carlos González; Il savait que l’entraîneur l’avait dans sa mire car il observait toujours les jeunes de toutes les catégories et leur insufflait confiance. Il l’avait récemment fait avec Erik Lira et Jero Rodríguez.

Pumas a épousseté le souvenir du manager Guillermo Aguilar Álvarez, qui a sagement dirigé la Cantera dans les premiers jours de Claudio Suárez et cette litière qui lui a donné éclat et prestige. C’était l’époque où, un peu en plaisantant, on disait: Donnez un enfant à Pumas et il vous rendra un footballeur, un joueur presque destiné à rejoindre l’équipe nationale.

La présence de Lillini est une excellente nouvelle en période de pandémie, un exemple à suivre pour les managers qui se plaignent de la crise, mais qui sont trop paresseux pour faire confiance et investir du temps, des efforts et des ressources dans les forces de base. Le Mexique, avec plus de 120 millions d’habitants, la plupart jeunes, déborde de talent, voyez-vous.

Cruz Azul s’efforce avec un empressement singulier de donner la note morbide, maintenant, avec sa paire de défaites, car bien que l’entraîneur Juan Reynoso ait averti qu’il ne vendait pas de fumée ou ne promettait pas de titres, ses propos étaient pris comme une fausse modestie, enfin si avec lui Puebla avait fait quelque chose de remarquable, avec les cimentiers qu’il pouvait donner à son cœur. Le stratège péruvien s’est heurté à l’équipe, mais il semble qu’il n’y avait aucun lien.

Alors que le manager Álvaro Dávila se concentre sur la recherche de renforts bons et bon marché, étant donné que le gaspillage prédominant à l’époque de Billy Álvarez est terminé, l’équipe céleste trébuche. En cas d’acquisition d’un joueur intéressant, il faudra accélérer son adaptation. Pour l’instant, les défaites donnent lieu à des fouilles sur les réseaux sociaux, remettant en cause le professionnalisme d’éléments comme Jonathan Rodríguez.

Le match Monterrey contre Amérique a attiré l’attention sur la présence des techniciens Javier Aguirre et Santiago Solari, le risque de déception augmentant car l’attente n’était chiffrée qu’en fonction de la présence des personnages mentionnés. En effet, peu de choses se sont passées sur le court, un match avec peu d’arrivées et défini par un penalty controversé.

Loin, mais Vasco Aguirre a toujours été à la recherche du football mexicain, tandis que Solari est un vrai nouveau venu, il déballe et apprend à connaître son équipe, essayant de découvrir le potentiel de chaque élément. Son équipe n’a rien joué et leurs changements ne font que refléter le désespoir du stratège argentin … ces Eagles ont un long chemin à parcourir pour prendre leur envol.

Tout n’est pas mal dans l’Atlas. Son équipe féminine vole la caméra à la joueuse Alison González, qui représentait deux des soi-disant grands. Il a battu l’Amérique d’un Leonardo Cuéllar qui a l’air épuisé. L’équipe de Guadalajara a confirmé sa bonne forme en battant les champions des Tigres … Le Victoria Stadium a de nouveau accueilli le public, tout indique, dans le respect des protocoles sanitaires. Ce qui a frappé, c’est l’incident où Unai Bilbao a percé son genou avec un énorme clou sans conséquences majeures.