L’habillage – une overdose d’excitation et de morbidité – intervient dans la dernière ligne droite du tournoi, alors que dans le plus pur style mexicain, ils cherchent à réparer les dégâts causés par les points laissés sur la route, que ce soit par paresse, par indolence ou par ineptie. Là, ils vont tous en masse, impatients de franchir la porte étroite dans l’enceinte des quatre premiers, ceux qui vont dispenser les éliminatoires à côté du Roi Lion, la seule équipe qui a fait ses devoirs à temps.

Il a une grande attraction pour voir le combat entre Pumas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey et l’Amérique. Les royals s’étirent déjà, aiguisent leurs griffes et montrent leurs défenses tordues, ils connaissent leur potentiel, mais surtout ils connaissent aveuglément le chemin de la ligue. Les bonnes choses ont commencé pour eux, le reste était une question de trot; il n’y avait aucune raison de s’épuiser, il leur suffisait d’avancer en regardant de côté le lièvre de tête.

À l’avant-dernière date, les Pumas ont été incapables de profiter des pulsions du troupeau qui semble plus que sacré d’être diabolisé, avec des pertes de Covid et des joueurs exhortés à un exorcisme qui enlève de leur âme le désir fou de plonger tête baissée dans des plaisirs frivoles, car Rey Midas, Víctor Vucetich, ni les réglementations sévères imposées par le manager Ricardo Peláez les éloignent des tentations.

Chivas ressemble à un comédien de maternelle. Juste en août, après qu’Uriel Antuna et Alexis Vega aient été exposés – fête avec un groupe, des chansons et des bouteilles -, le capitaine Jesús Molina a assumé le rôle de tuteur et a promis d’être plus un bâtard avec ses moutons rebelles. Aujourd’hui, vous pouvez dire que vous avez échoué dans cette mission et admettre que chacun est responsable de ses actes et de son manque de professionnalisme.

Séparer Dieter Villalpando, José Juan Vázquez, Eduardo López et Alexis Peña était sage. La leçon a été une piqûre pour l’équipe de rojiblanco, qui a sauté sur le court de l’UC avec l’intention de laver leur image endommagée et était sur le point de prendre les trois points! Ceux menés par Andrés Lillini ont montré une défense terrible, comme cela a été le cas tout au long du match, un aspect qui met encore plus en évidence la figure du gardien Alfredo Talavera.

▲ Guillermo Vázquez a été le septième entraîneur à être renvoyé du tournoi des Guardianes 2020 Photo Jam Media

Tuzos et Chivas, actuellement aux septième et huitième places, émergent pour être les premiers à être lésés par l’invention dépassée du repêchage. Cruz Azul est revenu à ses anciennes habitudes: si Jonathan Rodríguez ne fait pas le plein, The Machine s’éteint et c’est une inconnue pour ce qui s’en vient. Tout sera défini dans une dernière journée de photo-finish, dans un affrontement entre célestes et auriazules, Monterrey doit battre Guadalajara à domicile; L’Amérique pareil contre Bravos, et Tigres attend un flan contre Atlas.

Le repêchage est une ode à la médiocrité. Mazatlán, aussi incroyable que cela puisse paraître, avec une efficacité de 33,3%, a de lointaines illusions d’entrer dans les play-offs et d’être champion. Mais, malgré la défaite de San Luis, ils doivent gagner contre Santos, et que Bravos et Puebla tombent contre América et San Luis, respectivement. Aujourd’hui, seules quatre équipes sont éliminées: Xolos, Atlas, Querétaro et Los Potosinos.

The Guardians a été un tournoi malheureux pour les stratèges, avec sept licenciés. Les dirigeants des équipes du milieu de la table n’investissent pas dans des renforts, mais ils exigent hardiment des résultats. Un Memo Vázquez usé s’est brouillé, a perdu la classe et l’a amèrement entrepris contre son équipe, a déclaré que s’il avait pu faire 11 changements contre Mazatlán. Quelques heures plus tard, il a été jeté de la barre.

La réalité montre que les équipes qui sont dans la partie supérieure sont celles commandées par des techniciens qui ont reçu un vote de confiance, peut-être pas dans ce tournoi, mais dans les précédents, et grâce à cela, ils ont obtenu cohérence et résultats. Dans la calamiteuse 2020, sans déclin et avec la nouvelle norme d’épidémies de coronavirus chez les deux membres du personnel, il fallait plus de soutien pour le barreur et moins d’hommages creux pour essayer de bien paraître devant le public.

En attendant la liste de l’entraîneur Gerardo Martino en route pour les matches en Autriche contre la Corée du Sud et le Japon, met en évidence le détail des équipes anglaises de Tottenham et Wolverhampton – où Raúl Jiménez est une idole – adoptant la coutume mexicaine traditionnelle et colorée de installez un autel des morts.

marlenexantosx@gmail.com