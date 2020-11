▲ L’Uruguayen Jonathan Rodríguez, de Cruz Azul, a été le meilleur buteur du concours, avec 12 buts.

Le tournoi des Gardiens dans sa phase régulière ne pourrait pas se terminer autrement. Il a gardé son empreinte jusqu’à la fin: une grave épidémie de Covid à Pachuca avec 14 victimes; les Pumas se consolident comme la grande surprise; les Chivas du sol au ciel, le scandale extra-court et une quasi-défaite au triomphe sur le champion; les équipes royales – Monterrey et Tigres – affichent leur fierté, qui frise l’indifférence, et se rendent à juste titre aux play-offs. La Machine, fidèle à elle-même, rafraîchit les cruzazuleadas.

L’avalanche d’émotions sur le terrain de jeu ne peut cependant cacher ce qui s’est passé à Chivas. Ce qui peut en principe être décrit comme une simple indiscipline, a pour toile de fond une prétendue infraction sexuelle commise par un footballeur; ou une extorsion envers un joueur, bien sûr, causée par lui-même. L’enquête est en cours. La punition de la direction rojiblanca a cherché à être exemplaire, le mauvais est que si les gestionnaires souffrent de quelque chose, c’est de qualité morale et de solidarité.

Les péchés de ceux qui portent des pantalons longs peuvent être d’une autre nature, mais bien que les sanctions contre Dieter Villalpando, Eduardo López, Alexis Peña et José Juan Vázquez soient applaudies dans un chœur, certains cherchent à profiter, comme Atlas l’a fait auparavant avec Renato Ibarra, comme La bousculade a rapidement éclaté et il y a déjà une liste de clubs qui veulent les embaucher, en particulier Javier Chofis López, qui peut avoir le luxe d’aller en MLS. La peur peut même entraîner une perte d’appétit qui vous met à votre poids idéal… Personne ne sait pour qui vous travaillez.

Les fans d’Auriazul ont de solides raisons de rêver. L’équipe UNAM a réalisé un tournoi phénoménal. Andrés Lillini a eu le geste spontané et sincère – en dehors des protocoles rigides – de dédier sa grande campagne au personnel médical. Il reste à arrondir, les dernières étapes restent pour signer l’exploit qui ne peut être couronné que par le trophée. Ils doivent récupérer les blessés, dont Alfredo Talavera, et finaliser les détails pour la touche finale.

Les favoris sont León, Pumas, América et Cruz Azul; Les quatre devront surmonter une pause inconfortable de 15 jours, mais la ligue a ces coins et recoins qui donnent soudainement des résultats inattendus. Les Léonais en conflit ont reporté leurs ennuis et laissé le stade Nou Camp à la disposition de ceux menés par Ignacio Ambriz, ils veulent aider l’acte car ils sentent la gloire aussi peu de fois, après la récolte de 81 points lors des deux derniers tournois.

L’Amérique est l’éternel favori, le favori obligatoire, et Miguel Piojo Herrera, son stratège idéal, bien que sa loyauté aveugle semble lui nuire à nouveau, car il aurait pu renouveler sa défense au début du concours, mais il a mis l’amitié en avant et s’est accroché à ses amis. , comme Paul Aguilar. Il a insisté pour engager son neveu comme assistant de l’entraîneur des gardiens et cela a conduit à de fortes frictions avec Memo Ochoa … Cependant, l’équipe de Coapa est vaste et il n’y a pas d’excuses.

Cruz Azul titube. L’équipe de Dante Siboldi a perdu de vue la maxime selon laquelle l’important n’est pas de bien commencer, mais de mieux fermer. Sur les six derniers matchs, il n’a réussi qu’une seule victoire. Bien qu’il soit devenu le meilleur briseur de réseau avec 12 buts, Jonathan Cabecita Rodríguez s’est retrouvé avec un avant-goût de la monnaie pour le penalty manqué samedi soir. Cependant, c’est une réalisation que The Machine n’a pas appréciée depuis une décennie. André-Pierre Gignac a terminé deuxième avec 11 buts.

Monterrey, Tigres Chivas et Pachuca seront les locaux dans les barrages humiliants qui ont profité à Necaxa, Santos, Toluca et Puebla. Incroyablement dans la Liga Mx, avec jusqu’à 39% d’efficacité, vous pouvez aspirer au titre. Dans le ridicule, Bravos, Mazatlán, Atlas, Xolos, Querétaro et Atlético San Luis, dont les investisseurs espagnols sont sans âme, se sont écrasés contre la triste réalité et considèrent qu’atterrir au Mexique était un mauvais investissement.

El Tri de Gerardo Martino prépare une nouvelle aventure européenne pour les matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon pour la date FIFA. Il y a des niveaux, ceux emmenés par Jaime Lozano vont rester travailler une semaine à la RCA en direction du pré-olympique de Guadalajara… Les deux stratèges sont enthousiasmés par le possible retour de Carlos Vela.

