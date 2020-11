▲ Monterrey a gagné 2-1 dans la classique de Monterrey, qui s’est déroulée dans le court des Tigrillas.Photo Twitter @Rayadas

À la date de la FIFA de novembre, les espaces stellaires ont été transférés au tournoi féminin, ce qui a ravi son nombre croissant de fans avec des matchs très attrayants. La progression à pas de géant des équipes féminines, en particulier des leaders, est remarquable, et une telle progression ne peut laisser les sponsors insensibles qui, peu à peu, commencent à entrevoir une vitrine très marquante.

Tigrillas et Rayadas se sont tressés samedi dans un combat loyal et ont même composé l’arbitrage erratique de Lucila Venegas. Il y a une vraie rivalité. Le champion Monterrey est une équipe de prosapia, l’histoire de l’équipe féminine est presque à égalité avec celle de Tecnológico, dans le style des universités américaines. Ceux de l’UANL ne sont pas à la traîne, ils ont fait de bonnes embauches et les deux clubs sont ceux qui paient le mieux leurs membres.

Pour les Rayadas, il y avait des comptes à régler et avec leur victoire 2-1, ils ont ruiné la barre des 47 matchs sans défaite pour les félins à domicile. Leonardo Cuéllar insiste sur le fait que Chivas-América (ils jouent ce lundi) doit être, par héritage de la branche masculine, le grand classique, mais Héctor Becerra, stratège du surnommé Rayaditas, a raison, car s’il y a un affrontement exceptionnel en Ligue Mx Le féminin est le duel royal.

Il y a un an, après avoir levé le sceptre des monarques, les Rayadas ont divulgué à la presse les détails des conditions dégradantes dans lesquelles ils étaient traités, avec de longs transferts en bus, de la malbouffe et des voyages le même jour que la réunion parce que le conseil voulait sauver un logement. et les repas. La plainte a été efficace: actuellement ils voyagent en avion et sont installés dans les mêmes hôtels que les hommes.

Pour l’instant, les t-shirts des équipes féminines portent la même publicité que ceux des hommes, cependant, une marque de serviettes hygiéniques a accepté de faire de la publicité avec les Rayadas et peut-être qu’il ne sera pas en retard le jour où les vestes femmes seront couvertes d’hologrammes et marques de produits pour femmes. Peut-être alors que les directives reconsidéreront et investiront sans crainte dans le soi-disant jeu de l’homme.

Il reste une date pour la Ligue féminine et en plus des équipes de La Sultana del Norte, parmi les candidats, ils ne pouvaient pas manquer Chivas, América, Atlas (qui défend cette institution), Pumas et Tuzas. La surprise, ce sont les Queretanas, sous la baguette de la stratège Carla Rossi, qui en l’absence de poudre à canon, sans poids en avant, a fait de la défense leur meilleure arme … Heureusement, la Fédération n’a pas inventé de play-off pour eux.

Le test de Tri contre la Corée du Sud a laissé un goût doux-amer en raison du fait que le Mexique ne progresse pas, il gaspille d’innombrables occasions contre le cadre rival, pour couronner le tout, la défense semblait trop fragile et le rival avait assez de décrochages rapides pour faire des dégâts. Il y a toujours le péché de surévaluer certains joueurs, de placer des espoirs excessifs sur quelques éléments.

Jesús Corona, Hirving Lozano et Raúl Jiménez sont passionnants car ils se démarquent dans leurs clubs respectifs, mais face à la Corée du Sud frappée par Covid, ils ont le syndrome de Messi – une chose est l’équipe de tous les jours et une autre est leur sélection. Ils ont échoué jusqu’à ce qu’ils soient fatigués et ont inspiré d’innombrables mèmes car il vaut mieux rire que pleurer. Demain contre le Japon, ils auront l’occasion de recapitaliser leurs obligations.

Ces dernières semaines, les fans des Tigres ont condamné le jeu insipide de leur équipe et stratège Ricardo Ferretti sur les réseaux sociaux, qui vient d’être renouvelé par le conseil dirigé par Alejandro Rodríguez. C’est une équipe qui domine la phase finale, cependant, il semble que leurs joueurs aient manqué de faim, ils sont trop bien payés. Ils sont favoris dans le play-off contre les Diablos et atteindront presque certainement les quarts de finale, mais pour quoi?

Puebla a fait plus que prévu, cependant, aujourd’hui, il ressemble à une proie comme Monterrey, qui est prêt à défendre son sceptre. Les croisements Chivas-Necaxa et Santos-Pachuca semblent plus plats. Toutes sortes de miracles s’accrochent à Eduardo Chofis López, disent-ils bien: créez la renommée … La faveur mutuelle a été faite par les moins de 23 ans et Cruz Azul lors d’un match de répétition que les producteurs de ciment ont remporté.

