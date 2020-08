▲ Uriel Antuna a donné plus de scandales que de bonnes performances avec les rojiblancos.Photo Jam Media

ou ils le font périodiquement pour donner effet à la phrase originale inventée par Gary Lineker: Le football est un jeu que les Anglais ont inventé et que les Allemands gagnent toujours. Sans se vanter, mais avec efficacité, le Bayern Munich était plus que la constellation de stars du Paris Saint-Germain. La fierté teutonique était plus forte que l’incitatif appétissant offert à la dernière minute par les propriétaires qatariens de la loge parisienne: un demi-million d’euros chacun s’ils réussissaient.

Le panzer a balayé, couronné un palmarès impeccable de victoires qui l’a emmené sans détours au sceptre de la Ligue des champions. A Lisbonne le tournoi interrompu par la pandémie et qui nécessitait une méthode improvisée de dénouement s’est terminé. Le résultat est logique, le club bavarois a été l’un des premiers à se réactiver en ralentissant le taux d’infections en Allemagne; Pendant ce temps, fin mars, Neymar était seul: télécharger des photos sur les réseaux sociaux depuis une plage brésilienne.

Neymar n’est pas seul sur le sujet de l’indiscipline et de la joie de vivre heureuse. Le miroir ne ment pas et si le footballeur mexicain y regarde, il contemplera sans plis sa réalité, son manque de professionnalisme, d’engagement et de respect envers le sport et envers ses coéquipiers, ainsi que le dédain de s’éduquer académiquement. La plupart se contentent de terminer leurs études secondaires. Cette accumulation de lacunes se reflète dans leur performance insignifiante.

«La vérité est que nous sommes très loin du niveau du football européen. Quand je suis arrivé j’ai vu que les joueurs avaient beaucoup de qualité, ils étaient forts et jouaient très vite au football, je n’ai même pas vu le ballon! Si j’avais su que ça allait être si difficile, je me serais mieux préparé au gymnase, tactiquement et techniquement … Je pense que le footballeur mexicain ne forme pas cette conscience », a exprimé un Héctor Herrera réfléchi il y a quelques mois.

En effet, nos joueurs sont à des années-lumière d’être compétitifs sur les grandes scènes – aucun autre Rafael Márquez n’est en vue – et non par manque de talent, mais de détermination, de mentalité et, surtout, d’engagement et de sacrifice. Les rojiblancos sanctionnés Alexis Vega et Uriel Antuna, et bien d’autres le savent, mais les yeux fermés ils se lancent vers le parcours agréable, celui qu’Enrique Ojitos Meza a réprimandé sur un ton paternel parmi ses dirigés: celui des fêtes, des voitures et des femmes.

Rares sont ceux qui atteignent l’objectif d’une première équipe de la Liga Mx – saturée d’étrangers – et lorsqu’ils le font, seule une poignée s’inscrit en licence. D’autres, comme les frères Vela, remettent en question la gestion erratique des directeurs après des mesures telles que l’extinction du circuit d’argent et la suspension de l’ascension-descente; Ils ont raison, mais ils manquent également d’autocritique.

La tombola tourne et en un clin d’œil le panorama change; Aujourd’hui sur la liste de ceux qui sont à la dérive, il y en a qui ont vu des jours meilleurs, comme Jair Pereira, Javier Cortés, Luis Fuentes, Jonathan Espericueta, Osmar Mares … Les femmes, plus méprisées, avec des salaires qui sont moqueurs, ont un niveau académique plus élevé élevés, ils savent qu’ils se déplacent sur un sol instable.

C’est ce qu’il y a dans le cirque avec un sol savonneux, et bien que le conseil d’administration de Chivas ait payé plus de 10 millions de dollars pour Antuna, pour prendre un fiasco, América a fait de même avec Giovani dos Santos, qui, lorsqu’il le fallait, juste n’apparait pas. La défense jaune est un drain, ils ont reçu sept buts en deux matches, et la situation s’est aggravée avec la défaite due à la blessure de Bruno Valdez, tandis que Paul Aguilar, gâté de Miguel Piojo Herrera, ne joue plus.

Malgré d’énormes revers, les Eagles restent parmi les leaders. Et Pumas, dans un autre match où seule la dernière ligne droite est sauvée, a fait match nul contre Tigres pour rester invaincu. C’est le reflet du niveau du tournoi des Gardiens, où les opportunités pour les jeunes nationaux sont rares; Cependant, Antonio Turco Mohamed en a profité pour faire les débuts de son fils contre América, avec une telle malchance qu’avant de purger une minute sur le terrain, Shayr a reçu un carton rouge.

La Machine parvient à se distancer des conflits qui entourent la cimenterie, mais le temps des décisions approche. La Fédération mexicaine de football s’est inscrite en tant que président Guillermo Billy Álvarez, un fugitif de la justice, et la nouvelle direction prépare le remplacement.

