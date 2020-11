▲ Eva Espejo, entraîneure de Pachuca, a remporté la Women’s Mx Cup en 2017 et se dirige maintenant vers la ligue.

Même si Santos Laguna n’a pas pu surmonter les playoffs et qu’Atlas ne bouge pas de la dernière place du tableau des quotients, Alejandro Irarragorri est ravi. La FIFA a approuvé sa manœuvre antisportive, soutenue par la Fédération mexicaine de football, afin qu’il n’y ait pas de relégation pendant six ans, afin qu’il puisse continuer dans le hamac avec ses équipes et avec la Liga Mx flottant dans la médiocrité.

Ce n’est un secret pour personne que Grupo Orlegi a été le principal promoteur de l’abolition de la descente-ascension, ce que les équipes Leones Negros, Correcaminos et Venados ont combattu avec une grande dignité, qui doit maintenant payer le coût du procès porté devant la TAS (Cour de Arbitrage sportif). Ils ont perdu dans les tunnels sombres de ces instances, mais leur triomphe moral est incontestable.

Le sport ici, en Chine ou sur Mars, est une question de fierté et d’effort, de combat sur le terrain, pas d’argent et de pactes sous le bureau. Des pactes qui, d’ailleurs, sont valables un jour et pas le lendemain. Ils sont mis en œuvre au profit d’une poignée de mauvais parieurs, propriétaires qui ne savent pas perdre, et avant de voir leurs franchises dévalorisées en raison de leur ineptie évidente, ils ont eu recours à maintes reprises à des accords ignominieux.

L’Atlas semble condamné à dépenser 120 millions de pesos, tandis que l’avant-dernier du tableau des quotients devra en payer 70 et l’avant-dernier 50, c’est pourquoi Irarragorri promeut désormais l’idée que les 18 meilleures équipes du circuit maximum se partagent les 240 millions de pesos. annuel pour soutenir la Ligue d’expansion; Ils devraient donner 13,3 millions et donc (pour la énième fois) il évitera sa faillite, d’autant plus qu’il y a une sanction pour ceux qui récidivent: si son équipe est à nouveau dernière, il devra payer 140 millions de pesos.

La FIFA (les fifos ont dit à Miguel Mejía Barón) et la TAS ne sont pas intéressées par la croissance du football mexicain, elles savent seulement que c’est un partenaire qui soutient les États-Unis vers la Coupe du monde 2026 et il ne restait plus qu’à approuver. L’argument d’une crise économique provoquée par la pandémie ne justifie pas l’aberration d’éliminer le déclin, aucune autre ligue ne l’a fait, et ici il a été annoncé avant l’apparition du fléau.

Cuau Blanco a beaucoup répété une phrase: celui qui agit bien fait bien; et ceux qui ne le font pas mal. Et zaz!, Santos Laguna, l’équipe vedette du Grupo Orlegi, a été éliminée par Pachuca, il n’y aura pas de ligue pour les albiverdes et maintenant toutes les bougies sont allumées pour l’équipe féminine rouge et noire, avec une belle campagne et qui prend son souffle pour affronter un phase finale grossière.

Menés par le roi Midas, Víctor Vucetich, les Chivas sont en quarts de finale et laissent derrière eux une séquence de cinq tournois sans matches de championnat, même si les perspectives ne sont pas encourageantes. L’équipe est diminuée, avec de nombreuses victimes, elle n’a ni profondeur ni objectif. Il a gaspillé de la vitesse et de la substance contre les Rayons, mais ces outils seront inutiles s’il n’est pas précis. Peignez pour être un simple artiste lors de la grande fête.

Claridoso, Miguel Piojo Herrera a déclaré que le play-off est uniquement pour les chaînes de télévision pour gagner de l’argent. En effet, les matchs de 21h ont commencé 10 minutes plus tard pour saturer les fans avec des publicités qui vont directement dans les poches du duopole et de Fox Sports, tandis que les équipes qui ont fait leurs devoirs en temps opportun – León, Pumas, América et Cruz Azul – deviennent engourdis, avec le risque que cela signifie.

La ligue féminine était prête. Les champions des Rayadas commenceront à défendre leur centre contre les Pumas, tandis que les Tigrillas iront contre les Tuzas. L’attaquant Katty Martínez a reçu indûment le titre d’artillerie qui aurait dû être partagé avec Alisson González, d’Atlas, car ils ont ajouté un but contre son camp et avec autant de fantôme qu’il a gagné. Chivas affronte América dans un affrontement de niveau. Les invités insolites sont les rojinegras et Querétaro, avec les momies en faveur des tapatías.

Dans la ligue rose, les femmes stratèges ont perdu des places, il n’y en a que quatre et seule Fabiola Vargas n’a pas avancé, avec les Centellas, bien que les survivantes: Ileana Dávila (Pumas), Carla Rossi (Gallitas) et Eva Espejo (Pachuca) ne portent pas l’étiquette favoris. Parmi ceux-ci, Espejo est le seul à avoir goûté aux miels de triomphe. Les fédérations doivent encore se conformer aux directives de la FIFA pour soutenir davantage de femmes dans le rôle d’entraîneurs.

