L

eon est présenté comme un obstacle très difficile pour les Chivas dans les Gardiens 2020, mais qu’une équipe composée uniquement de Mexicains ait réalisé que l’Amérique, leur fidèle rival et importateur né de footballeurs, est un baume pour l’esprit de la jeunesse, dans un époque à laquelle les directives de la Liga Mx ont presque par la loi d’acheter des footballeurs de toutes latitudes et de quitter les carrières.

Le Flock était pendant toute la durée du concours dans l’œil de l’ouragan avec des cas de contagion par Covid, des blessés dus à des blessures et des actes notoires d’indiscipline. La punition drastique infligée par Amaury Vergara et Ricardo Peláez s’est avérée être la formule magique pour rétablir l’ordre … Et dire que Cristian Calderón a été évoqué dans l’enquête pour agression sexuelle présumée commise par Dieter Villalpando!

Heureusement, le surnommé Chicote a été délimité. Le joueur de Nayarit était prédestiné à être le héros des quarts de finale. Comme Rosita Alvírez, elle n’a frappé que trois coups sur América. Miguel Herrera n’a jamais su déchiffrer l’approche du roi Midas, mais en plus Víctor Manuel Vucetich avait deux alliés sur le terrain: l’expérience d’Oribe Peralta, qui s’est présenté comme recrue, et du capitaine Jesús Molina, un vétéran de mille batailles.

Chaque nuage a une ligne argentée. Les pertes dues à la punition ont été ajoutées aux blessés – Alexis Vega, JJ Macías et Jesús Angulo -; cela a ouvert la porte à d’autres. Chicote Calderón et Ronaldo Cisneros étaient considérés comme allant au Tapatío de la Ligue d’expansion, mais non seulement ils sont restés à Chivas, mais Vucetich a également attiré Adrián Villalobos, Alan Torres, Óscar Macías et Irving Márquez.

Il est encourageant de voir que dans des moments difficiles, certaines équipes motivées par les circonstances ressuscitent leurs forces de base et le résultat est meilleur que prévu. Pumas, qui a laissé Pachuca sur la touche, a un exemple clair avec Erik Lira, une vingtaine d’années qui est partant. L’entraîneur Andrés Lillini est cependant confronté au défi de beaucoup s’améliorer contre La Maquina pour pouvoir s’installer dans la grande finale.

L’horizon auriazul semble incertain, car avec beaucoup de chance, l’équipe de Pedregal s’est qualifiée pour les demi-finales grâce au but marqué au match aller et parce que les Tuzos se sont lassés d’échouer dans le tir au but hier en CU. Pumas manque de punch, cependant, le conseil d’administration est déjà en négociations pour transférer le Paraguayen Carlos González, il est urgent pour lui de rassembler des ressources … Il ne finit pas de cailler un tableau alors qu’ils sont déjà en train de le démonter.

C’est un plaisir morbide de voir le faible battre un favori, Puebla l’a fait contre Monterrey, mais le rêve a succombé au superleader León. Ceux dirigés par Ignacio Ambriz n’ont pas eu à travailler dur pour descendre du nuage à La Franja, ils ont enduré le match inégal avec insouciance, et cela ne ressemblait pas non plus à un match de championnat. Le vertige du troupeau sacré peut s’avérer un poison pour le chef paresseux.

Les Eagles devront faire un examen de conscience. Miguel Herrera a commis une erreur dans la planification du tournoi, il s’est concentré sur le renouvellement de son contrat et sur son caprice de donner du travail à sa famille et ses amis; Il n’a pas remarqué qu’il avait un personnel insuffisant, avec des lacunes dans toutes les lignes. C’était pathétique de voir Nicolás Benedetti errer douloureusement, maintenant sans possibilité de changement, sans parler de Gío dos Santos.

Le play-off, en somme, a rempli son objectif, il a aidé les chaînes de télévision à empocher quelque chose et a donné à Camoteros et Tuzos une petite vie artificielle. Les Rayados étaient si éraflés qu’Antonio Mohamed a été renvoyé. 2020, si possible encore plus, a été une année terrible pour Monterrey et Duilio Davino n’est pas sauvé non plus. Le conseil d’administration de Bravos a manqué de patience avec Gabriel Caballero et Luis Fernando Tena est venu au premier plan.

La ligue féminine comptera quatre demi-finalistes ce lundi. Tigres, Monterrey et Atlas sont clairement favoris face à Pachuca, Pumas et Querétaro. Le duel le plus niveau sera entre América et Chivas, dont la directive doute de rouvrir les tribunes. La mort de Diego Maradona a eu un impact au-delà du football, les dimensions de la fissure argentine prennent des proportions insoupçonnées encore difficiles à imaginer.

marlenexantosx@gmail.com