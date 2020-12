ET

Le football mexicain convoite et envie comme une bête affamée les dollars et le potentiel de la MLS, mais refuse en même temps de vraiment abandonner son style trouble, en proie à des pièges et à l’habitude de se cacher; c’est-à-dire que même s’il ne joue pas honnêtement, il veut les gagner tous, tous. Enrique Bonilla quittera la présidence de la Liga Mx pour se concentrer sur les questions financières et internationales, a déclaré plus clairement: travailler sur le lien de rêve avec le championnat américain.

Bien que les chiffres ou les plans ne soient pas révélés ici, dans les règles de transparence des États-Unis, les salaires et la valeur de ses 26 franchises sont publiés année après année, et les chiffres indiquent que les salaires dans la MLS ont augmenté de 150% au cours du dernier cinq ans. La liste des candidats pour acquérir un club est longue, mais il est prévu de fermer avec 30 équipes: Austin et Charlotte rejoindront en 2021, et Sacramento et Saint Louis en 2022. Bien sûr, les propriétaires mexicains sont intéressés par d’autres données, notamment celle appelée la mine d’or.

La MLS bien organisée a demandé aux clubs de ne pas renouveler leurs droits de diffusion de matchs (avec Espn, Fox et Univision), ce qui représente pour l’instant des revenus de près de 100 millions de dollars. L’idée est qu’en décembre 2022 – avec un œil sur la Coupe du monde 2026 – elle sera négociée dans un package et ils prévoient que les bénéfices se multiplieront par 10, comme l’indiquent leurs études de projection, car – soulignent-ils – il y aura un boom des annonceurs.

C’est là que les propriétaires mexicains veulent se pendre. Ces dernières années, ils ont travaillé pour chasser les plus instables, les plus gênants comme Fidel Kuri, mais leur filtre n’est pas uniforme, ils tombent toujours dans le favoritisme; un exemple est Atlas, qui, selon ses propres mérites, devrait être en déclin. En réalité, pas la moitié des équipes de Liga Mx se conforment au binôme compétitivité-pouvoir économique, juste Tigres, Monterrey, América, Chivas, León, Cruz Azul, Pachuca et Toluca, certains même avec des hauts et des bas.

La suppression de la relégation en Liga Mx visait bien sûr ce que nous pourrions bien appeler le rêve américain des propriétaires. De plus, ils dégustent déjà le gâteau et se réservent le droit d’admission. Le chef-d’œuvre d’Enrique Bonilla était d’arnaquer les propriétaires des équipes Ascenso avec des offres et des approches déroutantes pour les diriger vers la Ligue d’expansion. Nous avons été trompés, (Bonilla) a proposé de vendre les franchises 19 et 20 (de la première division), puis il a dit qu’il ne l’avait toujours pas fait, Alberto Castellanos, de l’UdeG accusé à l’époque.

▲ Enrique Bonilla s’apprête à renforcer les relations internationales, notamment avec la ligue américaine en plein essor.

Une fois reçu l’avis du Tribunal Arbitral du Sport, qui, sensibilisé par la pandémie, a favorisé la fédération face à la plainte déposée par l’UdeG, Correcaminos et Venados, Bonilla reçoit en tant que prix une commission plus élevée … Il appartient aux joueurs d’exiger même étage. Ici, ils n’ont pas de syndicat autonome comme le MLSPA; aux États-Unis, les footballeurs peuvent recevoir une pension, comme Claudio Suárez après quatre ans à Chivas USA, ou une indemnité à vie en cas de blessure grave; ici les procès pleuvent même faute de paiements.

Dans l’assemblée de ce lundi, les propriétaires applaudiront Bonilla; mais sa gestion, dans le sport, est négative. Le football mexicain est resté sans présence dans les scènes de la plus haute qualité du continent: la Copa América et Libertadores. Ceux qui le justifient allèguent qu’il y a eu des changements dans les calendriers sud-américains, mais la Première Division a pu faire un effort pour s’adapter. D’autres ont attribué l’impulsion à la Liga Mx Femenil, la vérité avait été retardée et seules les ordonnances de la FIFA ont été suivies.

La Machine est incroyablement fidèle à elle-même, elle a caressé la finale, mais a décidé de ne pas rater le rendez-vous fatal avec la cruzazuleada. Les Pumas ont brodé en lettres d’or l’exploit de se lever de la toile pour se préparer à combattre le sceptre contre le favori León. Fou. Dans le tournoi féminin, la domination de Tigrillas et Rayadas depuis longtemps, alors qu’elles se lancent dans une autre bataille pour le titre. Ricardo Tuca Ferretti, qui ne propose que des jeux ennuyeux, refuse de prendre sa retraite. Monterrey, avec l’équipe la plus chère de la Liga Mx, recevra l’entraîneur le mieux payé avec le retour de Javier Vasco Aguirre.

