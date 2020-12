▲ Les équipes de Nuevo León investissent le plus dans leurs équipes Photo courtoisie Liga Mx / Imago7

ET

Dans la branche féminine, l’équation plus l’investissement est élevé, meilleurs sont les résultats. La domination de Tigrillas et Rayadas est pleine et correspond à l’attention que ces directives, plongées dans une grande rivalité, accordent à leurs escouades. Ils ne se contentent pas de capturer le meilleur de la Liga Mx, mais ont importé des États-Unis et d’Europe, au point d’avoir des joueurs qui ont joué en Ligue des champions.

L’écart entre les clubs riches et pauvres se creuse profondément et nuit au spectacle. Il y a un monde de distance dans l’entraînement, la technique, la tactique et la force physique entre les prétendants permanents au titre et les coléros habituels, qui versent des salaires misérables à leurs joueurs. Bien sûr, les surprises ne manquent jamais, comme cela s’est produit avec les soi-disant Gallitas de Carla Rossi.

Au Mexique, le système de préférence lors du choix des renforts aux équipes les plus faibles ne s’applique pas pour niveler la compétition. Ici, la voracité des puissants est illimitée et dans cette voie les cadres royaux ont largement profité. Tigres a embauché des joueurs de la qualité de Bianca Sierra, Brenda Viramontes et Stephany Mayor, pour n’en nommer que quelques-uns. Pendant ce temps, Monterrey est allé pour Mónica Flores, Christina Burkenroad, Diana García et Yamile Franco, entre autres.

Les deux équipes, protagonistes du classique féminin le plus aguerri de la Ligue, doivent rester longtemps au sommet d’un tournoi où le secret en termes de salaires prévaut, mais de temps en temps, elles explosent avec des déclarations comme celles de Daniela Pulido, qui à Quitter Chivas (sur les traces de María Sánchez et Nicole Pérez) a révélé qu’elle gagnait 4000 pesos par mois, et qu’elle était l’une des privilégiées !, car d’autres reçoivent 2500 pesos et de nombreux coéquipiers d’autres équipes vivent la même chose, a-t-elle déclaré. .

Pachuca est en retard sur les dirigeants royaux et avec l’arrivée à la tête d’Antonia Is, tout indique qu’il reste engagé à produire et à vendre, comme il l’a fait avec le gardien Alejandría Godínez, acquis par Monterrey. Le cercle vertueux apparaît: les sponsors approchent les audacieux et les gagnants, et certaines entreprises de produits pour femmes ont passé des contrats avec justement ces équipes: Tuzas, Rayadas et Tigrillas.

Mais une véritable ligue féminine professionnelle semble lointaine, car après trois ans, le nombre total de joueuses qui peuvent vivre de leur sport n’atteint pas 15 pour cent; En revanche, contrairement à la branche masculine, le pourcentage d’entre eux ayant des études universitaires et qui sont bilingues est beaucoup plus élevé. Il y a des architectes, des comptables, des nutritionnistes, des psychologues … Tous n’aspirent pas à être directeurs techniques, comme Rossi, diplômé de l’Université de Guadalajara.

Las Rayadas sont à quelques heures d’approuver le titre et de devenir la première équipe double championne, mais Tigres est déterminé à l’empêcher et a toutes les armes pour l’atteindre, même avec un autre mauvais arbitre impliqué. Pendant ce temps, le nouveau propriétaire de la Liga Mx, Mikel Arriola, propose non seulement de promouvoir le football féminin, mais aussi de s’appliquer dans les chiffres pour donner de la transparence et des chiffres réels.

En justice, les Panzas Verdes d’Ignacio Ambriz – sans public et sans stade – devaient lever le sceptre. Ils ont été la meilleure équipe de la Liga Mx lors des derniers tournois. Ils ont réalisé ce que peu de gens en cette année mouvementée 2020: faire preuve de cohérence et de respect pour un style de jeu à un moment où les équipes les plus emblématiques s’estompaient et dansaient sans rime ni raison entre les hauts et les bas de la pandémie.

Pumas était le finaliste et le gagnant insoupçonné pour ce simple fait. Une équipe de prosapia, mais qui avait décliné ces dernières années, a organisé un tournoi spectaculaire aux mains d’Andrés Lillini, qui a scruté pendant quelques années les possibilités de la carrière jusqu’au fond. Alfredo Talavera, expulsé de Toluca, regagne de vigueur avec les auriazules.

Au milieu de la polémique et du départ prématuré du technicien Dante Siboldi, La Maquina, comme América et Tigres, se dirige vers les multiples protocoles de santé pour affronter le LAFC, Atlanta United et New York City aux Etats-Unis, respectivement dans le cadre des Concachampions.

marlenexantosx@gmail.com