▲ Carlos Vela (à droite) et le Los Angeles FC ont laissé León, Cruz Azul et América sur la route des Concachampions.

L

la colère doit être éliminée, car sinon, elle empoisonne C’est ce qu’ont fait les frères Carlos et Alejandro Vela, natifs de Cancun. Des concurrents et des rebelles comme très peu de footballeurs mexicains … Si le désaccord vient de l’un des membres du peloton, rien ne se passe, cependant, lorsque Carlos Vela fait ou dit, la détonation émet des vibrations d’une certaine portée.

Le cas de Carlos est incroyable. Il n’a jamais joué en première division mexicaine, il a été champion du monde U-17 au Pérou et après une punition de six mois avec El Tri en 2011, il a dû être courtisé par divers entraîneurs de l’équipe nationale; Il a eu le luxe de les dédaigner à maintes reprises, et aujourd’hui, dans le cadre des Concachampions, il émerge avec une ferveur inhabituelle pour souiller la fierté des puissantes équipes de la Liga Mx.

Samedi soir, il a ordonné les actions pour éliminer l’Amérique – avec tout et la supercherie de Memo Ochoa -, tout comme il l’a fait avec León et Cruz Azul, et après avoir concédé le but égalisateur, il a lancé un cri enflammé: «Le voilà! Vous fils de pu …! ” Il a participé aux deux autres buts qui ont mis fin à l’équipe de Miguel Piojo Herrera, qui à la mi-temps est intervenue dans une bagarre et s’est retrouvée avec un œil rouge quand il a reçu un coup de poing, ainsi qu’une carte de la même couleur.

Mais pourquoi tant de fureur de Carlos Vela? Il y a quelques mois, Alejandro, qui n’avait pas autant de fortune ou de talent que son jeune frère, a joué avec les Venados de Yucatán dans la dernière ligne droite d’une carrière de 16 ans qui comprenait plusieurs visites au bloc opératoire et pour lui la décision du gestionnaires de disparaître d’un coup l’Ascension. Sans plus tarder, ils ont tué les illusions de centaines de footballeurs.

Alejandro a été l’un des rares à avoir élevé la voix contre son homonyme, surnommé Irarragorri, qui affirmait que les clubs du circuit d’Ascenso se dirigeaient vers de graves problèmes financiers. Ne soyez pas wey, a répondu l’aîné du Vela, et a affirmé que le sauvetage financier apparent n’était rien de plus qu’un achat de voix pour empêcher une de leurs équipes de descendre, en allusion évidente à l’Atlas.

Il a reproché qu’il y a quelques mois, la Fédération mexicaine de football avait certifié – c’est-à-dire qu’elle avait donné le feu vert pour promouvoir – plus de la moitié des clubs de la Silver League, puis a reculé et a déclaré qu’ils ne répondaient pas aux exigences requises. . Si (le livre de charges drastiques) était appliqué à des équipes de premier ordre, elles ne réussiraient pas non plus, a-t-il dit, et les a accusées de jouer avec l’investissement de dizaines d’hommes d’affaires de ce circuit.

Carlos, de MLS, a écrit sur les réseaux sociaux: Mon soutien à toutes les personnes qui souffrent de cette très mauvaise décision, mais surtout à mon frère. #Sans Ascent, il n’y a pas de développement # Nous sommes tous Ascent.

Alejandro, qui a joué dans des équipes telles que Jaguares, Cruz Azul, Necaxa et Minnesota (MLS), et actuel directeur sportif du Cancún FC, a déclaré que Carlos est informé de tout ce qui se passe ici et se félicite de plus en plus de ne pas avoir atterri dans la Ligue. Max. Pour quelque chose qu’il n’a pas voulu jouer au Mexique; il y a des choses et des formes qui ne sont pas idéales pour un footballeur et il a eu la chance d’arriver aux États-Unis, où il est apprécié et heureux.

Le Los Angeles FC est l’un des clubs les plus récents créés en MLS (2014), Vela est arrivé en 2017 et s’est immédiatement positionné dans une position stellaire avec ce duel qu’il a entamé avec Zlatan Ibrahimovic, ancien du Galaxy. Aujourd’hui, il est déjà en grande finale des Concachampions avec l’intention de battre certains Tigres qui devront utiliser tout leur arsenal pour arrêter Bob Bradley et rétablir la logique d’un tournoi largement dominé par les équipes mexicaines.

Tigres est obligé de répondre à la demande de briller enfin sur la scène internationale, même dans la zone de la Concacaf. Quoi qu’il arrive mardi dans le match final, Carlos Vela restera cet étrange footballeur qui a quitté l’Europe à son apogée pour aller en MLS et qui préfère mille fois regarder un match de NBA qu’un match de football … Déjà Gerardo Tata Martino Il peut rester en attente, car dire qu’il ne mendiera pas et ne l’attendra pas était toujours une façon déguisée de le chercher.

marlenexantosx@gmail.com