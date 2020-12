▲ L’attaquant paraguayen Carlos González renforcera les Tigres lors de la Coupe du monde des clubs au Qatar Photo @TigresOficial

Guardians 2021 n’a pas encore commencé et la famille royale a l’avantage. Tigres se renforce et projette avec une joie singulière d’aller à la Coupe du Monde des Clubs, et le plateau vibre encore après le coup porté à la table que Monterrey a donné lors de l’embauche de Javier Aguirre. En revanche, América et Cruz Azul sont sans tête, ils n’arrivent pas à contrebalancer la manœuvre des Rayados et, contre la montre, préparent les annonces de leurs nouveaux techniciens.

Après la confusion provoquée par le premier tournoi de la pandémie, le nord réagit en premier et semble mieux s’adapter à la normalité, planifier avec l’idée de continuer à vivre avec le virus et de reprendre encore de l’importance. Ils savent qu’ils devaient le faire, même si les Tigres de Ricardo Ferretti se sont lavés le visage et ont sauvé l’honneur de la Liga Mx en battant le Los Angeles FC pour la quatrième tentative! au soi-disant Mundialito.

En Amérique, la corde s’est cassée parce qu’elle était plus mince. Miguel Herrera a été le dernier à comprendre qu’il avait joué un rôle dans la ligue, qu’il a échoué deux fois dans le sport. Le four n’était pas fait pour les petits pains, et même si le Piojo – qui préparait déjà le prochain concours à domicile – a explosé dans une autre de ses grossièretés ostentatoires, maintenant dans un tournoi international.

Il l’a fait avant une ligue pour laquelle tous les managers mexicains soupirent; S’ils veulent bien paraître avec quelqu’un en ce moment, c’est contre la MLS … On a beaucoup dit que Herrera était un ajustement parfait pour l’Amérique; Louse l’a cru et a même affirmé qu’il aspirait à être l’Alex Ferguson des Eagles. L’affaire s’est terminée brutalement et il a été jeté par la porte arrière avec une lettre d’inconduite incluse.

C’était le scandale de la semaine et a donné lieu au hashtag Out Baths! qui a grondé sur les réseaux sociaux. Les gens savent que la responsabilité de l’échec a été partagée et que le manager Santiago Baños a peut-être été sauvé de la guillotine, mais le jugement sévère des fans l’a atteint par des voies cybernétiques. Désormais, il tente de trouver, avec une précision chirurgicale, un stratège plus ou moins taillé sur mesure … puis un défenseur et d’autres renforts.

La Machine veut aussi un technicien; Il a eu une semaine de plus pour le faire, mais la richesse des ressources de l’administration précédente a pris fin. L’époque où tout le monde atterrit dans un paradis céleste pour gagner beaucoup d’argent sans trop d’engagement est révolue. Dante Siboldi a démissionné de la direction de ciment et, avec Guillermo Vázquez, est un candidat sérieux pour atteindre les Eagles.

Les deux autres équipes considérées comme grandes avec América et Cruz Azul sont Chivas et Pumas, les deux ont résolu le banc, leur souffrance est le personnel. Le troupeau place ses espoirs sur Víctor Vucetich, le roi Midas est appelé à transformer les garçons les plus avancés de Tapatío en or et à attacher l’un ou l’autre renfort; les auriazules attendent toujours de la magie pure d’Andrés Lillini.

Pumas est démantelé de toute logique. Ils se sont débarrassés du Paraguayen Carlos González, qui est passé à Tigres, mais peut-être plus douloureux a abandonné le prêt à son capitaine Andrés Iniestra et a renvoyé Chivas à Alejandro Mayorga. Il ferait mieux d’avoir un as dans sa manche, car Lillini a placé la barre très haut et après un finaliste, les fans ne peuvent qu’espérer le titre.

Les équipes mentionnées sont celles nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans les Gardiens 2021, ajoutés à ceux du Grupo Pachuca avec le monarque León devant – le prompt rétablissement de l’entraîneur Ignacio Ambriz, touché par le coronavirus, est attendu – à la recherche d’un autre double championnat. Les autres aspirent à survivre en attendant des temps meilleurs. Tout autre qui se démarque sera une vraie surprise.

Les ligues européennes volent la caméra, le licenciement des techniciens a été réduit au minimum en contradiction avec ce qui se passe au Mexique, le bon côté c’est que le modèle à suivre n’est pas eux, mais les Etats-Unis, qui n’ont pas de déclin et du moins dans ce domaine déjà ils sont égaux. Le thème de l’année promet d’être Lionel Messi, dont le contrat avec Barcelone se termine le 10 juin et à travers les oreilles duquel le chant des sirènes commence à siffler.

