La judoka Edna Carrillo a remporté deux médailles, d’or et d’argent, dans des tournois internationaux il y a un mois, sans savoir qu’elle était enceinte. Après avoir passé les tests qui ont confirmé une grossesse de 12 semaines, la femme de Jalisco a renoncé au rêve d’assister à ses deuxièmes Jeux Olympiques à Tokyo l’année prochaine en étant déjà dans la zone de classement des 48 kilos.

Je ne savais pas vraiment (de la grossesse) avant d’aller chez le gynécologue. Je venais de rentrer du Pérou et j’ai été surpris. Maintenant, j’ai trois mois et le bébé va naître en juin avant les Jeux Olympiques et il ne serait pas prêt, a déclaré le médaillé de bronze panaméricain à Lima 2019.

Située à la 27e place mondiale et avec les points pour le classement olympique qu’elle avait ajoutés avec les médailles obtenues le mois dernier à Guadalajara et au Pérou, approuvées par la Confédération panaméricaine de judo, Carrillo n’a pas peur que ses exploits soient retirés pour avoir concouru enceinte , car dans le sport, il est considéré comme du dopage.

«Je sais que cela améliore les performances, il y a des cas où des athlètes tombent enceintes et avortent, mais le mien n’était pas comme ça. Je suis irrégulière (période menstruelle). Je n’y ai jamais pensé, je prends soin de moi et cela ne m’a pas traversé l’esprit. Je ne savais même pas que j’étais enceinte.

J’ai eu deux contrôles antidopage (Guadalajara et Pérou) et ils se sont certainement révélés positifs. J’ai parlé avec la Fédération et mon entraîneur, ils m’ont tous soutenu, et cela me calme. Nous sommes des êtres humains, on a des plans, mais parfois Dieu nous en donne d’autres. J’aurai mon fils et au revoir Tokio, a commenté Edna par téléphone depuis Tampico, où elle est heureuse avec Eduardo Araujo, également judoka, pour l’arrivée de son premier-né.

Il est visualisé pour le prochain cycle et espère que ce sera le cas à Paris 2024 et continuera à représenter le pays comme l’un des meilleurs représentants du judo sur le continent américain.