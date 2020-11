L’enquête sur la mort de Maradona est en passe de devenir une série à suspense. La justice argentine se concentre maintenant sur la question de savoir si la mort de Diego pourrait être évitée après qu’une infirmière a déclaré qu’il avait été forcé de mentir. le greffe judiciaire du domicile et de la clinique du Dr Leopoldo Luque, Le médecin d’El Pelusa n’est que la première étape d’une enquête judiciaire qui met l’Argentine et le monde entier en suspens.

Les questions ne cessent de se poser sur les dernières heures qui ont entouré la mort de Maradona, sur si vous avez reçu les soins médicaux dont vous aviez besoin, sur qui était à ses côtés jusqu’à la fin et même si sa sortie de l’hôpital après avoir été opéré pour un caillot dans le cerveau n’était pas trop tôt.

Le médecin de Maradona se défend: “Je ne suis responsable que de prolonger sa vie” https://t.co/W3ylb9pvGZ – okdiario.com (@okdiario) 29 novembre 2020

Les témoignages recueillis par la police judiciaire de Buenos Aires n’ont fait que augmenter les soupçons concernant la mort de Maradona et les soins qu’il a reçus, au point que son médecin personnel ces dernières années, Leopoldo Luque, a dû donner des explications sur ce qui s’est passé après avoir été inculpé d’homicide intentionnel et après que la police a fouillé son domicile et sa consultation pendant plus de trois heures.

L’objectif de la justice argentine est de savoir si la mort de Maradona a pu être évitée et s’il y a eu faute professionnelle ou négligence d’un point de vue médical. Cette recherche concentre ces jours-ci le travail de John Broyad, le procureur général de San Isidro, qui après la fausse déclaration d’une infirmière, Dahiana Madrid, qui lui a dit qu’ils l’avaient forcé à mentir, a demandé au juge d’ordonner la perquisition à domicile de la maison et du bureau du docteur Luque.

Le médecin de Maradona est accusé de négligence et de mort injustifiée présumée https://t.co/qe4n9KZ5aA – okdiario.com (@okdiario) 29 novembre 2020

La justice reconstitue pas à pas comment les dernières heures de Maradona se sont déroulées chez lui à Tigre. Les enquêtes essayez de confirmer ou de refuser les versions Ils disent que la dernière fois que Diego a été vu vivant, c’était vers 7h30 du matin, quand il s’est rendu aux toilettes.

De plus, il s’agit de démontrer si la maison dans laquelle vivait Maradona était équipée pour un patient comme lui, ainsi que d’expliquer pourquoi il n’y avait pas d’éléments médicaux essentiels tels qu’un dysfibrillateur.

On se demande également si Maradona prenait le bon médicament et avait les soins médicaux nécessaires 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de questions sur la mort de Diego et tant votre famille, comme vos amis et comme tous vos fans méritent des réponses.