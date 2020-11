La justice est déjà ouverteou une enquête pour tenter de clarifier s’il y a eu négligence dans la mort de Diego Armando Maradona, est décédé mercredi 25 novembre dernier, quelques semaines après avoir été opéré d’un hématome sous-dural. Un proche a déclaré à l’agence . que “Il y a déjà eu des irrégularités.” Cependant, selon le juge, il n’y a aucun soupçon qu’il y ait eu une négligence qui a causé la mort de la star argentine.

L’une des premières voix à dénoncer une éventuelle négligence dans la mort de Diego Armando Maradona a été son ami et avocat personnel, Matías Morla. L’avocat a publié une déclaration dans laquelle il a souligné certaines actions inappropriées autour de la mort d’El Pelusa, comme le fait que l’ambulance soit arrivée en retard pour s’occuper de la star argentine. «Il lui a fallu plus d’une demi-heure pour arriver», ce que Morla a appelé «l’idiotie criminelle».

COMMUNICATION pic.twitter.com/phPvRVkAXT – MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 26 novembre 2020

L’avocat de Maradona n’a pas non plus expliqué que “pendant 12 heures”, Maradona “Je n’ai pas eu l’attention ni le contrôle du personnel de santé.” Mola a assuré qu’il demanderait une enquête et la justice a déjà ouvert une enquête, bien qu’ils assurent qu’aucune plainte n’a été déposée, mais que la performance répond au fait que la mort de Maradona est survenue à la maison Et c’est donc la procédure habituelle comme avec n’importe qui d’autre.

“Il y a une certaine contradiction dans certaines déclarations”

Selon une source du procureur, dont il n’a pas voulu donner le nom pour garder l’anonymat, “l’enquête a été ouverte car elle concerne une personne décédée chez elle et personne n’a signé son acte de décès”. “Cela ne veut pas dire qu’il y ait des soupçons d’irrégularités”, a-t-il ajouté, dans des déclarations à l’..

«Nous devons déterminer s’ils ont fait la bonne chose ou non. L’infirmière (qui était de service au moment de la mort de Maradona) a fait une déclaration au procureur le jour de la mort de Diego, puis l’a modifiée pour finalement aller devant la télévision et dire que ce qu’elle avait indiqué lui était imposé. Il y a donc une certaine contradiction dans sa déclaration », a expliqué la même source.

En attendant de recevoir les résultats des tests toxicologiques, le parquet a demandé le dossier médical ainsi que les enregistrements des caméras où Maradona se rétablissait après avoir été opéré d’un hématome sous-dural. L’analyse de la façon dont les dernières heures de la star argentine se sont déroulées est essentielle pour clarifier s’il y a eu un certain type d’irrégularité dans la mort de Maradona.

Ses dernières heures

«Nous avons pu établir que une infirmière en charge de prendre soin de lui est la dernière personne à le voir vivant vers 06h30 heure locale (09h30 GMT) mercredi, lors de la relève de la garde », lit-on dans le communiqué publié par le parquet. L’infirmière affirme l’avoir entendu bouger et qu’elle a attendu pour le réveiller qu’Agustina Cosachov, son psychiatre et le psychologue Carlos Díaz arrivent. Ce sont eux qui ont sonné l’alarme lorsqu’ils ont vu qu’il ne répondait pas. «Un médecin du quartier a tenté de le faire revivre. La première ambulance est arrivée à 12 h 27 »dit l’accusation.

D’autre part, des travaux sont également en cours pour clarifier une autre polémique: les photos de certains travailleurs de maisons funéraires avec le cercueil de Diego Armando Maradona ouvert. Son avocat a assuré qu’il allait s’occuper de leurs poursuites et qu’il recueille déjà les déclarations des témoins.