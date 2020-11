L’Espagnol Alvaro Morata a prolongé son doux moment mercredi et a marqué un doublé pour booster la victoire 4-1 de la Juventus contre Ferencvaros à la Puskas Arena de Budapest, dédiée au légendaire attaquant international hongrois et au Real Madrid, lors de la troisième journée du groupe G de la Ligue des champions.



Avec son quatrième but en ‘Champions’ sur ce parcours, le sixième de sa brillante saison, Morata a mis en place un match confortable pour la Juventus par Andrea Pirlo, qui a complété sa victoire avec deux cadeaux de la défense rivale, puni par l’Argentin Paulo Dybala et un but contre son camp par la Géorgienne Lasha Dvali.



Après la défaite 0-2 subie la semaine dernière contre Barcelone, beaucoup plus énergique que ne le montre le résultat, la Juventus a réagi avec une victoire 4-1 contre Crotone dimanche dernier et a facilement battu Ferencvaros ce mercredi pour mettre pied et demi en huitièmes de finale.



Les hommes de Pirlo sont deuxièmes avec six points, trois derrière le leader Barcelone, tandis que Ferencvaros et Dinamo Kiev ferment la table avec un seul point.



Devant les 20000 spectateurs de la Puskas Arena, dédiée à l’inoubliable attaquant hongrois et du Real Madrid, qui a marqué plus de 600 buts au cours de sa carrière, il a fallu moins de dix minutes à la Juventus pour remettre sa victoire sur les rails.



Le Colombien Juan Guillermo Cuadrado, aligné par Pirlo sur le côté droit, dans un onze de départ sans Dybala, a fait un excellent jeu sur l’aile et a mis un centre qui, brossé par Cristiano, Morata a terminé à plaisir pour relever le score 1-0 .



Ferencvaros n’a pas manqué de courage, qui s’est approché de la zone rivale à certaines occasions, mais les meilleures opportunités ont continué à être pour la Juventus, dans laquelle d’abord Federico Chiesa puis Cristiano, anticipé au dernier moment par le Slovène Miha Vlazic après un grand Aide de Morata, ils ont touché le double avantage avant la pause.



Bien sûr, Pirlo a eu des problèmes au milieu de terrain au début de la seconde période. Le Brésilien Arthur Melo, qui avait commencé, s’est retiré en raison d’inconfort et de douleurs à l’estomac, même si selon des sources . proches du joueur, ce ne sont pas des problèmes particulièrement graves, alors que la blessure du Gallois Aaron Ramsey semblait plus grave.



Mais la supériorité technique de la Juventus a continué à faire la différence et, au moment du match, Cristiano a offert une bonne passe basse à Morata pour qu’il l’envoie dans une équipe avec un tir précis avec sa jambe droite.



C’est le coup qui a finalement mis fin aux Ferencvaros. Pirlo a donné du repos à l’attaquant madrilène et cédé la place à Dybala, et l’Argentin a profité de deux erreurs inexplicables du club hongrois pour condamner le match.



C’est d’abord Vlazic qui a raté une passe défensive et, avec la complicité du gardien Dibusz, a ouvert la voie à la “Joya” 3-0 à la 71e. Dix minutes plus tard, à nouveau Dibusz a raté une sortie confortable du ballon et l’a délivré Dybala, dont le tir s’est retrouvé entre les collants après une touche décisive de la géorgienne Lasha Dvali.



C’était un but contre son camp, à la déception de Cristiano, qui regardait très mal son coéquipier parce qu’il voulait améliorer son compte de but en Ligue des champions, ce qu’il n’a finalement pas réalisé. CR7 compte 130 buts, pour les 118 de l’Argentin Lionel Messi de Barcelone.



À la 90e minute, Ferencvaros a inscrit le but d’honneur, grâce à Franck Boli de l’Ivoirien, pour la finale 1-4.