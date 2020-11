Cristiano Ronaldo Je pourrais avoir les jours comptés dans le Juventus. L’équipe de Turin Je penserais à ne pas renouveler l’attaquant portugais, selon le journaliste de Goal spécialisé dans le champion de Serie A, Romeo Agresti. Le Portugais a un contrat jusqu’en juin 2022 mais la crise économique que traversent toutes les équipes en raison de la pandémie de coronavirus pourrait changer les plans.

A 35 ans, Cristiano a encore beaucoup de football à donner mais l’économie règne et c’est pourquoi, selon Agresti, La Juve méditerait pour vendre sa star pour pouvoir obtenir une grande somme d’argent qui leur permet de répondre aux besoins financiers du club en ce moment. L’idée serait de le vendre en été, juste au moment où il lui resterait un an sur son contrat, afin qu’il puisse obtenir de l’argent pour lui.

Sa valeur de marché pour le moment, selon Transfermarkt, est de 60 millions d’euros et reçoit un total de 30 millions d’euros par an et en cas de vente, un salaire important serait retiré, ce qui allégerait l’économie de l’entité. Cependant, ce n’est qu’une hypothèse puisqu’à ce moment la Juve et Cristiano sont ravis de leur relation.

La star portugaise est revenu de la détention après avoir été testé positif de manière importante, avec deux buts en Serie A contre Spezia et un en Ligue des champions contre Ferencvaros. La poudre à canon n’a pas été mouillée alors qu’il était isolé, il s’est maintenu en forme et cela lui a permis de revenir de la meilleure façon possible.