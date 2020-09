C’est un autre saut dans l’inconnu pour Andrea Pirlo et pour la Juventus, qui confient leur méga-investissement dans Cristiano Ronaldo – 375 millions de dollars sur quatre ans en salaires et frais de transfert – et leur chasse perpétuelle pour la Ligue des champions à un nouveau manager qui , jusqu’au mois dernier, n’avait entraîné aucune minute de football. Mais Pirlo est déjà venu ici. Il peut sembler que son personnage de savant barbu, cool comme l’autre côté de l’oreiller (cit. Stuart Scott) signifie que tout est devenu facile pour lui, et qu’il a été nourri avec un régime de certitudes et voyage ascendant perpétuel, mais c’est loin d’être le cas.

Bien sûr, Pirlo a été étiqueté comme un phénomène dès son plus jeune âge, surpassant les enfants de deux ou trois groupes d’âge au-dessus de lui (puis, comme il le raconte dans son autobiographie, pleurant souvent après parce que ses coéquipiers ne lui passaient pas le ballon). Mais Pirlo, né en 1979, est arrivé une décennie trop tard pour briller dans l’ère d’or des «n ° 10» italiens (vos Roberto Baggios, Gianfranco Zolas et Roberto Mancinis) et une décennie trop tôt pour le jeu de possession et de passe. des années 2010. Léger, taciturne et jouant un poste qui devenait rapidement obsolète – comme le buteur de 7 pieds à faible poste de la NBA – sa carrière ne semblait aller nulle part.

Il a donc tracé sa propre voie, se réinventant en tant que meneur de jeu profond – un rôle qui n’existait tout simplement pas en Serie A à l’époque, alors que les milieux de terrain étaient des gars dont le travail principal était de s’attaquer, de courir et de donner le balle aux gars qui peuvent réellement jouer. Le fait qu’il l’ait fait dans un immense club comme Milan, se frayant un chemin dans un milieu de terrain qui contenait des stars bien plus grandes, le rend d’autant plus impressionnant.

Cela s’est reproduit en 2011. Pirlo avait 32 ans et Milan, où il a passé 10 saisons brillantes, remportant deux titres de Ligue des champions et une Coupe du monde, l’a jugé excédentaire par rapport aux exigences, le laissant partir en tant qu’agent libre. Il aurait pu aller n’importe où; il a choisi la Juventus, malgré le fait qu’un club venait de nommer un manager ambitieux et prometteur, Antonio Conte, dont le système préféré, 4-2-4, n’avait encore aucune place pour lui. Peu importe. Il a fait le saut de la foi. Lui et Conte ont trouvé un moyen de l’accommoder, changeant le système en 3-5-2, et Pirlo a connu une « deuxième carrière » stellaire à la Juve.

Entrer dans la direction est un saut complètement différent, à la fois pour lui et pour la Juventus. En tant que joueur, vous contrôlez ce que vous faites et si vous êtes assez intelligent et assez doué, vous pouvez façonner votre destin, comme l’a fait Pirlo. Deux fois. En tant que manager, vous travaillez avec les joueurs que vous avez. Un peu comme la parentalité, vous pouvez leur donner direction et éducation, préparation et inspiration, mais finalement, ce sont eux qui doivent sortir et faire bouger les choses.

C’est aussi un bond pour la Juve. Il n’y a pas d’historique de Pirlo le manager, pas de travail à évaluer. (Nous avons cependant sa thèse de maîtrise, écrite dans le cadre de ses cours de licence professionnelle.) Il y a beaucoup de choses sur Pirlo le joueur et Pirlo l’homme, mais ces choses ne se traduisent pas toujours. Donc, vous devez aller avec ce que vous croyez.

Pirlo devrait être en mesure de garder la Juve en marche étant donné ses connaissances, mais c’est aussi une option à faible risque pour une équipe qui peut se débrouiller seule. Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via .

D’abord et avant tout, contrairement à son prédécesseur, Maurizio Sarri qui a décrit l’équipe comme « insoutenable » – Pirlo sera en mesure de les entraîner. Qu’est-ce qui a fait dire à Sarri que la Juventus n’était pas coachable? Principalement le fait qu’il s’agit d’une équipe remplie de vétérans qui ont été là-bas, dont beaucoup se sont habitués à gagner la ligue année après année. (En fait, la Juve a remporté les neuf derniers matchs consécutifs.) Sarri était un révolutionnaire; Les joueurs de la Juve étaient des sang-bleus à qui le statu quo convenait parfaitement, merci.

On ne demandera pas à Pirlo de révolutionner. Il sera chargé de se connecter, de motiver, d’inspirer et de gérer l’homme. La croyance de la Juve est que lorsque vous avez affaire à des gars qui savent déjà comment gagner, il s’agit davantage de modifications et de coups de coude. Et s’ils viennent de Pirlo, cela aura beaucoup plus de poids.

Dans ce dernier point, il y a un plan directeur: Zinedine Zidane. Lui aussi était une légende catapultée dans un poste de haut niveau au Real Madrid en 2016 avec peu d’expérience (bien plus que Pirlo). Lui aussi était connu comme quelqu’un de calme, peut-être même un peu introverti. Mais quand il parle, les gens écoutent. L’espoir est qu’il en sera de même avec Pirlo: ceux qui le connaissent bien disent que si sa personnalité publique est discrète, en privé, il est terriblement drôle et engageant.

En ce qui concerne le football, nous avons très peu d’indices – juste quelques déclarations publiques et un match amical contre Novara, une équipe de troisième division. La Juventus s’est alignée avec un arrière trois, comme à l’époque Conte, mais sans la franchise du passé. Au lieu de cela, il s’agissait de passes courtes et complexes, de commutateurs de position et d’engager les hommes en avant.

C’est un aperçu de ce qu’ils pourraient faire, rien de plus. Mais vous voyez la logique. Ce club est toujours all-in sur Ronaldo en tant qu’ancre, et le 3-5-2 de Pirlo lui permet d’opérer au centre avec beaucoup de soutien autour de lui, mais sans avoir besoin de s’exercer sur les flancs. Reste à voir comment les autres pièces s’intègrent autour de lui, car il y a aussi une lecture cynique à cela.

Mina Rzouki soutient que le succès de la Juventus pourrait dépendre de sa capacité à tirer le meilleur parti de Paulo Dybala.

Pirlo est l’option bon marché et à faible risque pour une équipe qui est prête à prendre une pause après avoir remporté neuf titres de champion consécutifs. Selon Gazzetta dello Sport, il gagnera environ 4,1 millions de dollars par saison (plus les bonus) sur deux ans, soit moins d’un tiers de ce que Sarri a obtenu et moins que pratiquement tous ses joueurs. Cela a du sens: c’est un débutant après tout. Pirlo ne vient pas pour faire des demandes de signatures et faire des crises de colère si le front office ne lui donne pas les joueurs qu’il veut.

Les nouveaux arrivants de la Juve – les milieux de terrain Weston McKennie et Arthur et l’attaquant Dejan Kulusevski – sont également jeunes et moins chers. La fenêtre de transfert est ouverte jusqu’au 5 octobre et ils signeront probablement un avant-centre de marque vétéran pour un accord à court terme – comme Luis Suarez de Barcelone ou Edin Dzeko de la Roma – pour les aider. Mais après avoir perdu environ 80 millions de dollars la saison dernière et avec des pertes projetées en 2020-2021 (en partie à cause de la pandémie mondiale), ce n’est ni le moment d’investir lourdement, ni de reconstruire en profondeur.

De ce point de vue, Pirlo correspond à l’analyse coûts-avantages. Il imposera le respect des joueurs et recueillera le soutien des fans et des médias, au moins pendant un certain temps. Le pire des cas est qu’il ne peut pas le couper sur le banc, mais si cela se produit, ce n’est pas la fin du monde, car il n’a pas coûté cher.

Pirlo, sans aucun doute, en est conscient. Peut-être que, dans un monde non COVID-19, non Sarri et non Ronaldo, il ne se verrait pas confier le club le plus légendaire d’Italie comme son tout premier emploi. Et il sait que ce ne sera pas facile, principalement parce qu’il doit travailler avec ce qui lui est disponible et parce que, à moins qu’il ne remporte la ligue lors de sa première campagne, il aura fait pire, sur le papier, que quiconque a entraîné le club. au cours des neuf dernières années.

Mais ça va. Pirlo est déjà venu ici et a défié toutes les chances. Cette simplicité que vous voyez? Il y a beaucoup de grincement et de sueur derrière.

S’il échoue? Eh bien, il redeviendra Andrea Pirlo, une légende extraordinaire du football, ce qui n’est pas non plus un mauvais travail.