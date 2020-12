Barcelone la première place de leur groupe ne pouvait être garantie et ils sont tombés battus contre la Juventus (0-3), lors de sa première défaite européenne au Camp Nou depuis 2013 et lors d’un match dans lequel il a concédé deux buts de pénalité pour la première fois en Europe, tous deux transformés par Cristiano Ronaldo.

De cette façon, ilLes Catalans ont terminé de la pire façon une séquence qui a duré depuis 2013 et qu’il avait duré 38 matchs, avec 34 victoires et 4 nuls.

Le Barça a mis une demi-heure à apparaître dans le match et a payé cher. Dans une rencontre de duels, le classique de Messi et Cristiano Ronaldo; ex-coéquipiers (De Jong et de Ligt) et joueurs avec des maillots échangés en été (Pjanic-Arthur); les Catalans continuent de marcher sur le fil, maintenant aussi en Europe.

Cinq, dix minutes … 0-1, quinze minutes …, 0-2, vingt minutes pour la Juventus … Barcelone a saigné. Sans âme, sans idées et sans plan, l’équipe de Ronald Koeman semblait avoir encore la tête à Cadix, où elle a connu son dernier coup, et ne se souciait pas du dépaysement, du onze ou de la compétition.

Koeman a mis Araujo pour Mingueza, Pjanic pour Busquets, il a laissé de côté Coutinho et Braithwaite et a donné des gallons aux jeunes Pedri et Trincao. Mais rien n’a changé, Griezmann est revenu à sa version grise et la Juventus a clairement indiqué que le scénario était idéal pour obtenir quelque chose de positif et, si nécessaire, inverser la situation et terminer premier du groupe, comme cela s’est produit.

Et aussi, les circonstances n’ont pas aidé les supporters barcelonais, après deux timides avertissements (Cristiano et Danilo), un jeu entre Araujo et Cristiano à l’intérieur de la surface s’est soldé par un penalty, à la stupeur de l’Uruguayen et à l’incrédulité de tous ses coéquipiers.

Araujo s’est battu avec les Portugais et il est tombé après une accusation qui semblait légale. Cristiano a marqué dès le point de penalty (minute 13) et a mis son équipe devant (0-1).

Sans le temps de réagir, la Juventus se sentait de plus en plus à l’aise, à chaque fois avec un football plus fluide face à un Barça craintif. Après une pièce chorale, Weston McKennie a terminé juste à côté de Ter Stegen pour marquer le deuxième. Cela ne faisait que 20 minutes.

Le 0-2 a permis aux hommes de Koeman de se réveiller. Ils avaient plus le ballon et ils ont atteint le but de Buffon, d’autant plus que Messi a décidé de tirer avec fierté et de prendre en charge la situation. L’Argentin a mené et a été celui qui a eu les meilleures chances pour son équipe, d’abord après un tir qui a sauvé le but (min. 22), puis dans une action qu’Alba lui a servie (min. 36).

Ceux de Koeman ont réagi, car ils ne pouvaient pas être pires. Le contrôle était du Barça, mais pour les Piémontais, la situation allait bien car ils avaient plus d’options et beaucoup de terrain devant Morata et Cristiano.

Pratiquement dans le dernier jeu de la première mi-temps, Messi a terminé dans un jeu dans lequel Ramsey a fait tomber l’Argentin et qui méritait un examen VAR, mais cela n’a abouti à rien. Koeman est allé au vestiaire avec dégoût, ne sachant pas trop quoi faire.

Le Barça n’a pas appris de ses erreurs et est revenu en seconde période détendu. Messi a joué dans une tentative timide (min.47), mais un autre penalty transformé par Cristiano Ronaldo, cette fois après une main de Lenglet qui a nécessité une révision par l’arbitre, était de 0-3 (min.52) et le début de la fin , car ce résultat a donné la première place du groupe aux Juventinos.

Mais le Barça, peu habitué, a jeté la caste. Il avait besoin de deux buts et il restait beaucoup de temps et il a essayé, en partie parce que l’équipe de Pirlo l’avait invité à le faire. Le problème est que son football ne donne pas plus.

Ni avec Braithwaite ni avec Riqui Puig, rien n’a changé, malgré les tentatives de Leo Messi. Même la Juventus a pu augmenter son avance – Bonucci avait un but refusé pour hors-jeu à la 75e minute. À la fin, les barcelonistas seront les seconds et devront se remettre, car il a été prouvé que l’Europe n’est plus leur refuge, ayant remporté les cinq premiers matchs.

Fiche technique

0 – Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araujo (Mingueza, min 82), Lenglet (Umtiti, min 55), Jordi Alba (Junior Firpo, min 55); Pjanic, De Jong; Trincao (Braithwaite, min. 46), Messi, Pedri (Riqui Puig, min. 66); et Griezmann.

3 – Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci: McKennie, Arthur (Betancurt, min. 71); Cuadrado (Bernardeschi, min 85), Alex Sandro; Ramsey (Rabiot, min. 71); Cristiano Ronaldo (Chiesa, min. 92) et Morata (Dybala, min. 85).

Buts: 0-1, min. 13: Cristiano Ronaldo, penalty. 0-2, min. 20: McKennie. 0-3, min. 52: Cristiano Ronaldo,

Arbitre: Tobias Stieler (ALE). Il a montré du carton jaune à Alba (min. 27), Ramsey (min. 28), Lenglet (min. 31), Morata (min. 53), Umtiti (min. 60), Danilo (min. 69) et Junior Firpo (min. .79).

Incidents: Match de la sixième journée de Ligue des champions, groupe G, disputé au Camp Nou. Pas de spectateurs.