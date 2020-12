Ronald Koeman a critiqué la performance de l’équipe lors du match contre la Juventus. Ses garçons n’avaient pas l’ambition de tenir tête à Cristiano Ronaldo et à sa compagnie et l’entraîneur a fini par admettre qu’ils jouaient «avec peur et sans agressivité». Le Néerlandais a fait face à l’une de ses conférences de presse les plus difficiles.

«La défaite est la conséquence des 25 premières minutes de jeu. Nous sommes entrés mal, avec peur, sans agressivité. Il semblait que nous étions entrés pour ne pas perdre au lieu de contrôler le match. Cela m’a surpris. La Juventus voulait gagner et nous sommes sortis pour ne pas perdre. Cela a été une grande différence. C’était peut-être une question de confiance. Défensivement, nous n’avons pas été bien. Nous avons perdu le crash dans la première demi-heure. Nous n’avons pas été à notre niveau. Bien que notre trajectoire en Ligue des champions soit bonne »dit l’entraîneur des tulipes.

Le Néerlandais a cependant voulu relativiser la performance de son équipe dans cette Ligue des champions, minimisant la défaite. «Nous avons joué un autre match contre la Juventus et dans le premier, nous avons été bons. Nous avons pris 15 des 18. Nous avons accompli bien que nous voulions être les premiers du groupe. Il faut améliorer les choses et entrer dans les jeux avec plus d’agressivité. Vous devez fermer des espaces. Et il y a beaucoup de jeunes. C’est une leçon que nous devons apprendre. Ils sont sortis plus convaincus », a-t-il commenté.

Koeman n’a pas échappé à la polémique en disant que le premier penalty accordé en faveur de Cristiano Ronaldo ne l’était pas. Le premier n’est pas. Parce que s’ils sifflent cette pénalité à Cristiano, Messi l’est aussi. Ce n’est pas une excuse car la défaite a été de notre faute, nous avons très mal tourné dans la première heure », a-t-il ajouté.

Finalement, le coach a évoqué les propos durs d’Antoine Griezmann, qui a fait ressortir les joueurs de la défaite embarrassante. «Je suis inquiet car j’ai vu que l’équipe est partie sans confiance ni agressivité. Et cela peut avoir peur de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avions un bon bilan. Il y a suffisamment de qualité et il faut faire preuve de personnalité. Ils l’ont montré plus que nous », colonisé.