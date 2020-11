Une formation de la Lada Langreo. Debout à gauche, Álvaro (délégué), Cuchas, Enola, Aitana, Peque, Adara et Yeni; accroupi, Rocío, Yaralla, Katya, Amanda et Carla. | LL

Lada Langreo aura aujourd’hui une nouvelle opportunité d’inaugurer son compte de points dans le deuxième championnat national de soccer intérieur féminin, dans lequel elle fait ses débuts cette saison. A 18 heures, l’équipe dirigée par Francisco López, Fran, reçoit le Basque Gora, troisième place du sous-groupe B dans la catégorie argent, au centre sportif de Los Llerones. “La différence entre jouer deuxième dans la division régionale est perceptible, mais maintenant nous avons une certaine continuité dans l’entraînement et j’espère que l’équipe sera en compétition”, déclare Fran, qui en est à sa deuxième saison en tant qu’entraîneur.

L’arrêt d’une semaine en raison d’un positif pour le covid-19 a modifié les plans de Fran, consciente des limites de son équipe dans une catégorie très exigeante. «Lors des deux premiers matchs, nous avons perdu par glissements de terrain parce que nous avions des adversaires très forts et que nous n’étions pas préparés. Mais maintenant, l’équipe est meilleure et j’espère qu’au moins, nous rendrons la tâche difficile pour Gora ».

Après une ascension quelque peu inattendue, Fran souligne que le but est de s’améliorer et de s’amuser: «Si on descend, rien ne se passe». Il a le soutien du club, “qui est très engagé dans le football de base et féminin”, et n’est pas satisfait de la situation actuelle: “Nous nous entraînons bien depuis octobre, mais nous avions besoin d’une piste, pour jouer des matchs. Au second tour, nous ferons certainement la guerre. La catégorie est une motivation pour les joueurs et ces jeux sont une vitrine pour eux ».