Juan de Dios Roman il a laissé de nombreuses leçons de handball mais aussi des leçons de vie. Peut-être l’une des plus importantes et en même temps déchirantes a été la phrase qu’il a laissée lorsqu’il a appris son diagnostic de cancer du poumon: “Vous devez arrêter d’être absurde et faire face à la situation”.

Javier de Castro, chef du service d’oncologie à l’hôpital de La Paz à Madrid, était le médecin en charge de soigner Juan de Dios Román, la légende espagnole du handball, pour un cancer du poumon qui vient de décéder à l’âge de 77 ans. “Ces nouvelles doivent être données adaptées à la personne, cela dépend de l’âge, de la situation personnelle, de la situation culturelle …”, a déclaré il y a quelques semaines le médecin dans des déclarations recueillies par Cadena SER.

Juan de Dios Román lui-même s’est dit surpris quand il a appris qu’il souffrait d’un cancer du poumon, mais a pensé: “Nous devons cesser d’être absurdes et faire face à la situation.” «Parfois, il y a un ralentissement, mais j’ai confiance en mon équipe médicale. J’aide au maximum mon attitude », a ajouté l’ancien entraîneur et ancien président de la Fédération royale espagnole de handball.

Javier de Castro lui-même expliquait alors, dans la lignée de la situation que vivait Juan de Dios Román, que la manière de vivre le chemin d’une maladie comme le cancer est fondamentale. «Il est important que la personne la rende visible à son entourage, car si elle est laissée seule, elle ne peut pas communiquer avec tout le monde», a-t-il déclaré. Cela n’est pas arrivé à Juan de Dios, qui se souvient se sentir très soutenu par sa famille et être entré en consultation «en tant que patient et partir en ami» du docteur.

Il a révélé qu’il souffrait d’un cancer en 2019

Juan de Dios Román lui-même a révélé le 10 janvier de l’année dernière qu’il souffrait d’un cancer du poumon. Il l’a fait dans l’un des nombreux hommages bien mérités qu’il a reçus dans la vie, lors de la remise des National Sports Awards. Juan de Dios a reçu le prix Francisco Fernández Ochoa pour sa carrière d’une vie dédiée au handball.

«En handball, le grand pionnier était Domingo Bárcenas et je devais le suivre. Nous avons planté et il y a eu notre propre style de faire les choses. Après les années, vous finissez par être plutôt bon. Après 50 ans consacrés à mon sport, je suis ravi d’être ici dans des circonstances difficiles car je surmonte le cancer », expliquait alors Juan de Dios Román.

Plus tard, dans une interview à Radio Marca, Juan de Dios Román a expliqué que son intention était toujours de porter sa maladie avec sa famille et qu’il l’avait fait ces deux dernières années: «Cela a commencé il y a à peine deux ans, étant disputé en Coupe du monde. en France. À notre retour, nous avons commencé le traitement, ce qui était très difficile et notre objectif était de le vivre en famille et ne pas avoir beaucoup d’amis agités ».