Eduardo Inda, directeur d’OKDIARIO, était l’architecte de l’impossible photo: rejoindre Di Stéfano, Messi et Maradona. Maintenant, le jour où Diego nous quitte, Inda se souvient de la figure de Maradona, le footballeur qui était Dieu.

Inda explique comment s’est créée une image historique qu’il a réussi à créer en son temps de directeur de marque: «La photo a été réalisée en 2009 lors d’une pause de l’équipe nationale dans lequel l’Espagne a joué contre l’Argentine. Entre eux ils s’entendaient vraiment mal et personne ne l’a jamais fait. Diego a dit oui. Ensuite, nous avons dû convaincre Di Stéfano, que puisqu’il était un très bon ami à moi, il a accepté de le faire et j’ai été étonné parce que je me voyais avec la possibilité d’avoir une photo pour l’histoire cela ne s’est jamais répété. Nous réunissons les trois plus grandes légendes du football argentin ».

Le directeur d’OKDIARIO décrit Maradona comme un “anti-système” et se souvient “d’un match contre le Real Madrid dans lequel il laisse Sandokán allongé avant de marquer”. “L’ensemble du public du Santiago Bernabéu l’a applaudi”, Ajouter.

Enfin, Eduardo Inda assure que “tout le monde parle en mal de Maradona parce qu’il avait des problèmes de drogue et était un canchero”, bien que “Le traitement qu’il m’a donné était toujours exquis”. «Il était de tout cœur et a donné beaucoup plus qu’il n’a reçu», conclut-il.