Le lanceur du Temple de la renommée des Mets, Tom Seaver, est décédé aux premières heures du lundi 31 août, a annoncé mercredi le Baseball Hall of Fame. Il avait 75 ans.

Selon la publication du Baseball Hall of Fame, Seaver est décédé paisiblement après des complications liées à la démence à corps de Lewy et au COVID-19.

«Nous sommes navrés de partager que notre mari et père bien-aimés est décédé», ont déclaré sa femme Nancy Seaver et ses filles Sarah et Anne dans un communiqué à la salle. “Nous envoyons notre amour à ses fans, alors que nous pleurons sa perte avec vous.”

Considéré comme le plus grand joueur de l’histoire de la franchise, les Mets ont obtenu le natif de Californie dans une loterie de repêchage spéciale en 1966. En 1967, il a remporté le prix de la recrue de l’année, impressionnant immédiatement ceux avec la franchise.

“Quand il est arrivé en 1967 [in the big leagues] il était le même gars », a déclaré l’ancien championnat Mets Ron Swoboda à Tom Verducci de Sports Illustrated dans un profil d’octobre 2019 de Seaver. Il n’y a pas eu de période de rodage. Il est sorti de la boîte Tom Seaver. “

Seaver a ensuite aidé les Mets à remporter leur premier titre en 1969, année au cours de laquelle il a remporté le premier des trois prix NL Cy Young.

Cette saison, Seaver avait 25–7 avec une MPM de 2,21.

À partir d’octobre 2019: Tom Seaver et l’espoir durable des Mets de 1969

Alors que les Mets ont couru vers le bas les Cubs plus aguerris de la NL Est, Seaver est allé 10-0 avec une MPM de 1,34 à ses 11 derniers départs. Pour son succès individuel et sa capacité à inverser le succès de la nouvelle franchise, il a été nommé sportif de l’année par Sports Illustrated en 1969.

“Quand je suis arrivé aux Mets”, a déclaré Seaver à William Leggett dans le profil SI de 1969, “il y avait une aura de défaitisme dans l’équipe; un sentiment de finissons-en. Je ne pouvais pas accepter cela.”

Seaver a formé 12 équipes All-Star au cours de ses 20 ans de carrière dans la MLB. Il a mené la NL en victoires trois fois, trois fois ERA et cinq retraits au bâton.

En 1992, il a été élu au Temple de la renommée derrière un pourcentage de vote de 98,8%, ce qui était à l’époque le plus élevé jamais reçu.

“Je n’ai jamais connu un lanceur avec une si grande connaissance du lancer”, a déclaré le receveur du Temple de la renommée Johnny Bench à propos de Seaver. “Il avait un si grand esprit, il pouvait surpasser les frappeurs.”

“Tom a été surnommé ‘The Franchise’ et ‘Tom Terrific’ en raison de sa valeur pour notre organisation et nos fidèles fans, car son numéro 41 a été le premier joueur retiré par l’organisation en 1988,” les propriétaires des Mets, Fred et Jeff Wilpon a déclaré dans un communiqué.

“… Au-delà de la multitude de récompenses, de records, de distinctions, de championnats du monde, d’apparitions All-Star et juste de brillance générale, nous nous souviendrons toujours de Tom pour sa passion et son dévouement envers sa famille, le baseball et son vignoble. Nos pensées et nos prières vont à sa femme, Nancy, à ses filles Sarah et Anne et à quatre petits-fils Thomas, William, Henry et Tobin. “