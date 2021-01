Carlos Boluda, Âgé de 27 ans, originaire d’Alicante, a terminé sa carrière de joueur de tennis pour se concentrer exclusivement sur son travail d’entraîneur. Dans une lettre ouverte publiée sur Eurosport, il a raconté comment sa carrière avait été interrompue par une blessure et la grande pression qu’il avait subie à l’adolescence. Maintenant, il veut empêcher d’autres joueurs de tennis de subir des épisodes similaires.

Carlos Boluda, Né à Alicante en 1993, il a commencé à jouer au tennis en tant que jeu, mais il a rapidement montré son talent. Il a commencé à participer à différents tournois et à accumuler des victoires, générant de nombreuses attentes dans sa raquette. «Ce que je ne pourrais jamais imaginer, c’est que, étant un enfant de seulement 11, 12, 13 ou 14 ans, tant d’attentes et tant de pression pourraient être générées derrière mon dos », Boluda raconte dans une lettre ouverte qu’il a publiée sur Eurosport pour dire au revoir au joueur de tennis en tant que joueur et partager son histoire.

«Mon environnement est devenu fou, ils voulaient m’isoler dans une bulle et me pousser à traverser la vie de professionnel, ils voulaient faire de moi un adulte à seulement 15 ans», explique Boluda. À ce moment-là, son nom était déjà entendu dans de nombreuses cliques de tennis comme “le futur Nadal”, en raison du désir de trouver quelqu’un capable de suivre dans le sillage de Rafael Nadal. Comme s’il était facile de répéter, voire d’approcher, ce que fait l’Espagnol.

«La réalité était déjà incontrôlable, totalement déformée. Les gens ont seulement remarqué que lorsque j’avais 16, 17 ou 18 ans, je devais déjà être dans le top 100, ou du moins proche de ce groupe », explique Boluda. Comme si les problèmes d’un mauvais environnement ne suffisaient pas, une blessure au poignet en 2011 a rendu les choses encore plus compliquées. «J’ai perdu mon entraînement et, bien sûr, sans coup droit je ne pouvais pas jouer, il y avait des jours où je ne passais même pas le ballon au-dessus du filet. Après la blessure, les craintes ont commencé à arriver, je suis resté seul, je ne voulais même pas quitter la maison », se souvient l’Alicante.

Avec le travail, il a réussi à sortir de cette boucle, mais les craintes et la pression ont continué à le tourmenter. «Je savais que je ne serais jamais le Carlos Boluda dont on parlait, Mais je voulais ressentir à nouveau cette adrénaline, gagner à nouveau des tournois, voir jusqu’où je pouvais grimper dans le classement, savoir où était ma limite. Aujourd’hui je suis fier d’avoir atteint la 254e place de l’ATP », Il dit.

“Que mon exemple serve à ce que personne ne s’écarte”

Déjà concentré sur son travail d’entraîneur et retrouvé sa passion pour le tennis, Carlos Boluda souhaite que son exemple serve à guider les autres joueurs de tennis et ne pas dévier comme cela lui est arrivé. A ce moment, guidez les étapes de Nuria Parrizas, son partenaire, et il est heureux en tant qu’entraîneur. «Aujourd’hui, la seule chose à laquelle je pense, c’est d’aider ma joueuse, de la rendre meilleure et de l’emmener sur la bonne voie. Qu’il ne dévie pas lorsque j’ai dévié, je vais le marquer avec feu avec tous les gens que je forme, toujours les guider sur la bonne ligne. Au minimum que je sens qu’ils peuvent dévier, là j’aurai mon exemple pour les avertir », réfléchit-il.

«Ma relation avec le tennis a été une relation d’amour / haine, mais la vérité est que je l’aime à la folie. Le tennis m’a rendu plus fort dans la vie et, surtout, il a fait de moi une meilleure personne », conclut-il.