De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 24 janvier 2021, p. a10

Au milieu d’une épidémie de Covid-19 dans le club de Monterrey et d’une mort proche de l’équipe nationale, les clubs ont accepté d’imposer des sanctions financières lorsqu’un membre d’une équipe rompt la discipline, a déclaré Mikel Arriola, président de la Liga Mx, à La Jour ouvrable.

Il a indiqué que bien que la majorité des joueurs aient été responsables, nous ne pouvons pas être dans un plan ordinaire, maintenant nous devons chercher une sanction exemplaire.

Ainsi, il a été signalé que «si un membre du club est surpris en train de violer le protocole sanitaire des ligues Mx, Expansión et Féminines dans des actes non autorisés par les équipes, ils doivent être séparés de l’équipe pendant 10 jours et seront réintégrés en présentant un test PCR négatif.

En outre, et conformément au règlement général, le cas sera renvoyé à la Commission disciplinaire pour analyse, et pourra donner lieu à une sanction économique de 100 000 pesos.

Ce nouveau règlement édicté par la Liga Mx est entré en vigueur hier, donc en cas d’indiscipline avant cette date, ce sont les clubs eux-mêmes qui ont appliqué des sanctions en fonction de leurs codes internes.

Par cette décision, la Ligue et les clubs cherchent à renforcer les mesures de prévention fondées sur la responsabilité et le respect des règles établies en matière de santé dans le contexte de la pandémie mondiale.

La Ligue déterminera également que les matchs ne seront reprogrammés que lorsqu’un club aura 10 joueurs infectés ou plus, selon le portail Espn.

Cela a été décidé après la fuite de vidéos montrant des joueurs tels que Alan Mozo, de Pumas, et Jonathan Cabecita Rodríguez, de Cruz Azul, lors de fêtes et de réunions.

Même le conseil des Pumas a dû punir à nouveau Mozo pour ce qu’il ne jouera pas lors du duel de dimanche contre Querétaro, correspondant à la troisième journée du tournoi des Guardians 2021. Rien qu’en août, le joueur a été sanctionné pour avoir assisté à une fête. en pleine pandémie.

Le conseil d’administration des Pumas a déterminé qu’Alan Mozo ne se rendrait pas à Querétaro, en plus d’être suspendu, dans un premier temps, jusqu’à la fin du protocole d’isolement et de présenter un test PCR avec un résultat négatif, a rapporté le club.

Chez Pumas, nous nous engageons à la discipline et au respect des indications sanitaires internes, mais aussi de celles établies par Liga Mx, a-t-il ajouté.

Le cas de Mozo rejoint celui de l’attaquant de Cruz Azul Jonathan Rodríguez, dont une vidéo a également été révélée il y a quelques jours où il apparaît à une soirée vêtu de l’uniforme bleu de l’équipe.

Les deux cas ont aggravé la controverse que connaît la Liga Mx après que Monterrey a été détecté à la semaine 19 infecté par un coronavirus parmi les joueurs, le personnel d’entraîneurs et le personnel, tandis que l’Amérique a trouvé six points positifs après avoir affronté l’équipe de Monterrey.

Le conseil d’administration de Rayados a annoncé hier qu’il avait enregistré deux autres cas de coronavirus après avoir effectué une deuxième série de tests PCR parmi ses membres. Il a expliqué que cette fois il n’y a pas d’infecté parmi les joueurs et que les points positifs correspondent au staff.

Il a assuré que les personnes infectées sont isolées et sous surveillance médicale tout en appelant la communauté à suivre les instructions des autorités sanitaires face à cette urgence sanitaire.

L’Amérique a effectué une deuxième série de tests ce samedi pour détecter davantage d’infections après avoir été touchées cette semaine et on s’attend à ce qu’aujourd’hui, ils en aient les résultats.

Pendant ce temps, le pilier Gonzalo Saldaña, qui a accompagné l’équipe mexicaine pendant plus de 30 ans, est décédé des suites d’un coronavirus. Des joueurs comme Guillermo Ochoa et d’anciens entraîneurs tricolores comme Miguel Herrera et Juan Carlos Osorio ont envoyé des messages de condoléances sur les réseaux sociaux.

Saldaña a rejoint l’équipe nationale mexicaine en 1991 et a aidé l’équipe dans les processus de Coupe du monde aux États-Unis 1994, France 1998, Corée-Japon 2002, Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018.