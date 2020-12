▲ Mikel Arriola, qui prendra ses fonctions en janvier, et Enrique Bonilla, qui soutiendra l’internationalisation, lors de la conférence virtuelle qui s’est tenue hier. Photo @LigaMx

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 8 décembre 2020, p. a13

L’ancien fonctionnaire Mikel Arriola a été annoncé comme le nouveau président exécutif de la Liga Mx, qui, a-t-il assuré, fonctionnera avec transparence et appliquera les meilleures pratiques au profit du football mexicain.

Après l’assemblée des propriétaires qui s’est tenue hier, il a été rapporté que l’ancien candidat du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) à la tête du gouvernement de Mexico en 2018 occupera le poste à partir du 1er janvier 2021. Alors qu’Enrique Bonilla, toujours leader de la Liga Mx et qui quittera son poste après cinq ans, continuera à collaborer à l’internationalisation du tournoi.

«La tâche principale est de maintenir et de garantir le bon fonctionnement de la Ligue, ce qu’Enrique a réussi à structurer de manière substantielle, et que le football est parfaitement prévisible dans son fonctionnement.

Il y a aussi la question de continuer à collaborer avec toute agence avec laquelle la Ligue coordonne ou peut être liée, en augmentant les sources de revenus des clubs pour promouvoir les talents du football, ainsi que les meilleures pratiques pour avoir plus de solidité institutionnelle dans les équipes elles-mêmes. , et continuer l’expansion des autres tournois, qui est une priorité pour l’assemblée, ainsi que continuer à travailler avec les autorités fiscales pour générer de meilleures informations et pour plus de communication, a déclaré Arriola lors d’une conférence de presse virtuelle.

De même, il a indiqué que sa vaste expérience dans le secteur gouvernemental peut être un facteur qui contribue à améliorer la relation qui existe entre la Liga Mx et les autorités fiscales du pays, telles que la cellule de renseignement financier, dépendant du ministère des Finances et du Crédit public. (SHCP).

«J’ai toujours été lié aux finances publiques, et il me semble que la réglementation sur le blanchiment (d’argent) a une grande importance pour notre pays aujourd’hui, je connais le sujet et il est naturel que nous puissions l’équilibre.

Je serai très attentif à ce que demande l’autorité, quelles sont les informations pertinentes, sachant ce que les clubs eux-mêmes pensent. En ce sens, mon profil est utile car mon expérience a également été dans le domaine fiscal, précisément à un stade de travail très étroit avec la cellule de renseignement financier, a-t-il déclaré.

Pas de fond politique

En revanche, il a exclu que sa récente nomination à la tête de la Liga Mx ait une origine politique. «Je n’ai jamais eu d’adhésion à aucun parti politique, lors de la campagne 2018, j’ai participé en tant que supporter, c’est un avantage supplémentaire.

Je n’ai aucun agenda politique et je suis très enthousiaste et fier de travailler avec cette institution, les clubs de football et les professionnels, les footballeurs, je n’ai aucune aspiration politique, a déclaré Arriola.

Parmi les sujets qu’il a abordés hier lors de la vaste conférence de presse, il y a la multipropriété qui existe toujours dans le football national.

À cet égard, il a mentionné: C’est un objectif très louable de garantir que les équipes sont solides et que les conditions de certitude sont générées pour avoir des tournois compétitifs et robustes, que nous pouvons réduire le risque de situations de manque de flux dans la moitié des compétitions. .

Il a ajouté que son engagement envers la Liga Mx est de diriger les ressources là où elles doivent aller, d’élargir la communication avec les autorités, le mandat est de continuer à avancer sur les questions de fond.

Pendant ce temps, Enrique Bonilla a expliqué comment il continuera à collaborer avec la Liga Mx. «Je développerai et décrocherai les projets que nous avons encore, parmi eux, la joint-venture avec la MLS (Major League Soccer), en plus d’accélérer les discussions avec Alejandro Domínguez, président de Conmebol, à la recherche de nos clubs de retour pour concourir Copa Libertadores, et je continuerai d’assumer d’autres fonctions que j’ai exercées, comme la présidence du Forum de la Ligue mondiale et ma participation aux commissions de la FIFA », a-t-il expliqué.

Arriola est un joueur de baseball professionnel (jai-alai) et possède une vaste expérience dans la fonction publique. Il a été directeur de la conformité réglementaire de Banrural, chef de l’Unité de législation fiscale du SHCP, directeur de l’Institut mexicain de la sécurité sociale et chef de la Commission fédérale de prévention des risques sanitaires.

En outre, il est titulaire de deux masters, l’un en politique et en administration publique de la London School of Economics and Political Science, et un autre en droit de l’Université de Chicago.

Il a été annoncé que le tournoi Clausura 2021 sera également nommé Gardiens, en l’honneur du personnel de santé qui est en première ligne contre Covid-19, et que la Ligue Mx masculine, ainsi que les femmes et les U-17 et Moins de 20 ans, ils débuteront le 7 janvier, tandis que la finale de la compétition masculine aura lieu le 30 mai et celle des femmes les 22, 23 ou 24 du même mois.