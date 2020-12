De la rédaction

Le soi-disant King of Sports revient aux diamants et le playball sera chanté le 20 mai 2021 au domicile d’Acereros de Monclova, actuels champions, a annoncé la Ligue mexicaine de baseball (LMB).

Le LMB a rapporté que le système de compétition pour la saison suivante était défini «avec un rôle de 594 matchs de saison régulière et des séries élargies avec six clubs qualifiés pour chaque zone.

«Il y aura quatre séries éliminatoires: première série éliminatoire, série de zone, série de championnat et série roi. Chaque étape pour gagner de quatre à sept matchs », explique-t-il dans un communiqué après les accords à l’Assemblée des présidents.

Face à la pandémie de coronavirus qui a conduit à l’annulation de la saison 2020 en juillet dernier pour la première fois en 95 ans, le baseball reprend ses activités dans cinq mois avec les champions Acereros de Monclova, le 20 mai, et le lendemain les matchs des clubs du circuit.

Il se jouera d’affilée (sans tours), pour terminer la saison régulière le jeudi 5 août, détaille le texte du LMB.

Chaque zone sera composée de neuf clubs, de manière à ce que les Mariachis de Guadalajara rejoignent la zone nord et El Águila de Veracruz rejoigne la zone sud, qui sont les récentes neuvaines intégrées au circuit.

«Les 12 clubs se qualifieront pour les séries éliminatoires en fonction du pourcentage de victoires et de défaites. Le premier critère de départage sera la domination entre les clubs et le second sera le différentiel de course.

Les détails sont en cours de finalisation pour former le calendrier final des matchs, qui sera révélé une fois qu’il aura été défini et approuvé par tous les clubs, conclut le communiqué.