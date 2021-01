▲ García a déclaré que c’était une erreur de la part de Carlos Salcido, un ancien joueur de Chivas et del Tri, d’assumer la direction du LBM alors qu’il n’avait pas la capacité ou la préparation pour le poste. Photo Jam Media

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 13 janvier 2021, p. a11

La Ligue mexicaine de football (LBM) est terminée, a déclaré Antonio García, ancien propriétaire du club Ensenada, qui avant le début de la compétition s’était séparé des dirigeants aujourd’hui poursuivis pour fraude à Veracruz. Il a également accusé Víctor Montiel, Rafael Fonseca et Carlos Salcido: Ils ont gagné leur ambition, car il y avait de l’argent, mais eux et certains de leurs enfants ont acheté des maisons de 5 millions de pesos, des voitures de l’année, des appartements et maintenant ils ne trouvent pas comment le rendre.

Garcia, qui a participé avec enthousiasme à toutes les préparations pour le début du tournoi LBM, a pris sa retraite avant le coup d’envoi. Il explique: «Nous avions tous les facteurs pour réussir et peut-être que la pandémie nous a favorisés, car Enrique Bonilla (président de la Liga Mx) venait de sacrifier la Liga de Ascenso et cela a provoqué du chômage et beaucoup de colère; La pandémie est arrivée et ils ont annulé le tournoi Clausura 2020, il y avait plus de gêne! A marre des décisions de la Fédération (Mexican Soccer).

«Les gens ont commencé à soutenir le projet de la Ligue de football. J’avais beaucoup de parrainages entre les mains, qui n’ont pas été fermés parce que Fonseca demandait des montants excessifs. J’ai eu un ami parler avec les propriétaires de l’équipe et je leur ai présenté une station de télévision avec une entreprise de logistique, tous signés, afin qu’ils puissent nous aider à obtenir le contrat pour la saison, mais la lutte pour le pouvoir a commencé, ils se sont énervés, ils ont pensé que Je bougeais, je leur ai dit que je ne faisais qu’aider.

«Tout s’est terminé par une rupture. J’ai dit ‘je ne joue pas. Je n’ai pas 20 millions pour endurer une saison sans personne dans le stade, sans vente de bière, sans télévision. En ce moment, je travaille à corriger mes comptes parce que vous utilisez des crédits, des fonds. Pour récupérer et trouver plus tard où nous pouvons entrer dans le football », se réfère-t-il.

La LBM a commencé et García accuse l’ancien défenseur du Tri, Carlos Salcido, d’avoir des intérêts, car à l’époque il dirigeait la Ligue de football, il avait une équipe de troisième division, Ocotlán, ainsi qu’un fils jouant dans la sous-division. 17 de Chivas et il a été signalé qu’il n’y aurait aucun lien avec la Fédération. Je pense que la transition d’un joueur du court au bureau devrait se faire avec une préparation académique et Carlos ne l’a pas. C’est une erreur de relever un défi lorsque vous n’en avez pas la capacité, a-t-il déclaré.

Il a siégé dans la troisième division professionnelle de la FMF en tant que président et propriétaire d’une équipe puis est venu dans la Ligue de football pour jouer le rôle de starter, il y avait un conflit d’intérêts, personnellement, je pense que sa performance laissait beaucoup à désirer, abondait.

Et maintenant qu’ils sont poursuivis pour fraude devant un tribunal de Veracruz, «Salcido a précisé qu’il y a quelques semaines, il avait démissionné de son poste de président de la LBM, ce qui implique qu’il est étranger à ce conflit. De plus, il a annoncé en avril le début d’une nouvelle ligue avec un nouveau nom, qui inclurait certaines des équipes les plus fortes, comme les Chapulineros de Oaxaca.

C’est pourquoi j’affirme que la LBM ne continue pas, elle a pris fin car il y a un procès pour fraude contre Montiel et Fonseca, donc il est très logique que la Ligue n’aille pas plus loin. Ils n’ont malheureusement pas subvenir à leurs besoins et, comme je l’ai mentionné, ils ont acquis des biens immobiliers dans les meilleurs quartiers de Guadalajara.