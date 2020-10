Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 27 octobre 2020, p. a12

Après avoir analysé le panorama de la pandémie dans le pays, la Ligue nationale de basketball professionnel a décidé de suspendre les deux dates restantes de la saison régulière et de se concentrer sur les demi-finales qui débuteront en novembre. Les équipes qui sont passées à la phase suivante du tournoi, raccourcie par la situation Covid-19, sont déjà définies, le conseil a donc choisi de mettre fin à la première étape de la compétition.

Dans un communiqué, la LNBP a annoncé dimanche soir que selon les résultats de la 18e journée, les demi-finales et finales des zones est et ouest de la campagne 2020 étaient déjà définies. Les deux dates restantes ont été annulées. La mesure a été prise pour prévenir les infections dans les équipes et autres personnes impliquées dans la ligue, compte tenu du rebond des infections dans certaines régions du pays

Nous avons pris la décision après avoir vu le comportement de la pandémie dans chaque état, commente le commissaire général de la LNBP, Alonso Izaguirre; Le feu de circulation fourni par le gouvernement fédéral a indiqué qu’il y avait des signes de pics d’infections dans la population des différentes entités et nous avons décidé de réduire les risques tant pour les joueurs que pour toutes les personnes impliquées dans la ligue.

Début octobre, le LNBP a signalé que le protocole avait réussi. L’application de plus d’un millier de tests de détection de virus leur a permis de reconnaître les infections à temps et d’empêcher leur propagation. Parmi les équipes participantes, il y avait, jusqu’au 30 septembre, 36 cas positifs, 90 pour cent asymptomatiques et le reste avec des symptômes très légers.

La décision sert aussi à ne pas mettre en péril toute concurrence, là où un investissement très fort a été réalisé et donc on la protège, ajoute Izaguirre.

Bien qu’ils n’aient pas annulé la possibilité d’ouvrir certains matchs au public, de manière limitée, dans les États où les autorités sanitaires le permettent, la position de la direction est encline à terminer cette saison à huis clos.