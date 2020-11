Le protocole de ce retour sur les terrains a déjà été transmis par la Ligue au Conseil supérieur des sports (CSD). Un processus qui inclurait l’entrée échelonnée des fans, chacun avec son propre calendrier. Un exemple de ceci est que l’accès au terrain pour les fans plus âgés sera plus proche du début du match. De plus, comme les cantines sont fermées, l’eau sera distribuée gratuitement à chaque fan qui accède au terrain.

Les unités familiales, quant à elles, pourront s’asseoir ensemble tandis que le reste des fans devra maintenir une distance de sécurité. La capacité qui sera autorisée dans chaque champ sera déterminée par chaque club et celui qui choisira, en fonction de ses critères, quels supporters peuvent assister, soit par priorité lors du renouvellement de l’abonnement, comme établi par Sporting et Oviedo, soit soit par tirage au sort, comme d’autres clubs peuvent le choisir.

Les patrons ont voulu faire partie de la feuille de route qu’ils suivent pour le retour du public sur le terrain précisément aux représentants des fans. Ce protocole, déjà rédigé, n’est qu’en attente de l’approbation des autorités. La Ligue estime que cela pourrait être vers avril lorsque le Conseil supérieur des sports autorise ce retour, tant que la pandémie est maîtrisée. Dans les stades, la température sera prise en premier pour y accéder. Les fans auront une heure prévue pour entrer, avec des sièges nominatifs.

De plus, on cherchera à ce que les plus jeunes accèdent les premiers et qu’ils soient les derniers à quitter le stade, afin que les supporters plus âgés aient à attendre moins et à quitter les premiers à la fin du match. La raison pour laquelle les fans d’une même famille seront autorisés à s’asseoir ensemble est d’empêcher les enfants ou les adultes de s’asseoir seuls. La prévision est que les supporters seront situés dans la même zone des stands où ils ont récupéré leur abonnement, même si ce ne sera pas dans le siège exact qui leur correspond, car la distance de sécurité devra être maintenue. Il ne sera autorisé à se déplacer que pour se rendre aux services, qui seront réglementés par des responsables de la sécurité qui devront également contrôler la capacité et qui seront ceux qui indiqueront les chemins d’entrée et de sortie de ceux-ci.

Chaque équipe sera chargée d’établir la capacité, toujours en coordination avec la Liga et les autorités sanitaires, car chaque domaine est différent et n’a pas les mêmes conditions pour se conformer aux protocoles.

Ce qui sera interdit dans cette première phase, c’est l’entrée de supporters rivaux, puisque seuls les supporters de l’équipe locale pourront assister au football en direct. Ainsi, le retour au terrain de football commence à être vu de plus près, mais uniquement à la maison.