Le monde du sport a pris position mercredi.

Les joueurs et les équipes de la NBA, de la WNBA, de la MLB et de la MLS se sont montrés solidaires en mettant de côté des matchs pour attirer l’attention sur la récente fusillade d’un autre homme noir non armé par la police.

La LNH ne l’a pas fait.

Au lieu de cela, la ligue a publié une brève déclaration et observé un «moment de réflexion» pendant un total de 33,69 secondes avant le troisième match de la série éliminatoire des Lightning-Bruins à Toronto.

“Le racisme est ancré dans notre société depuis bien trop longtemps”, a déclaré le conférencier Mike Ross en lisant la déclaration de la ligue. «Aujourd’hui et chaque jour, la LNH et la communauté du hockey s’engagent dans la mission de combattre l’injustice raciale et de créer une société juste pour tous. La LNH aimerait profiter de ce moment pour souhaiter bonne chance à Jacob Blake et à sa famille et appeler notre les fans et les communautés à défendre la justice sociale et les efforts pour mettre fin au racisme. “

Les hymnes ont joué et la rondelle a été lâchée.

Oh, et ils n’ont même pas fait le «moment de réflexion» avant la fin du match entre l’Avalanche et les Stars à Edmonton.

C’était encore une autre réponse creuse d’une ligue qui dit qu’elle veut faire mieux. Parce que lors d’une nuit où le plan de la façon de soulever l’appel à l’action a été présenté pour eux par d’autres ligues et athlètes, la LNH et ses joueurs ont plutôt dit: «On continue».

Il est apparu comme s’ils disaient: «Ce n’était pas notre problème».

Eh bien, ça devrait l’être. Parce que devinez quoi – Black Lives Matter et il est temps que la ligue montre qu’elle est prête à passer à l’action.

“[The] La LNH est toujours la dernière à faire la fête sur ces sujets », a déclaré mercredi soir le défenseur sauvage Matt Dumba, membre fondateur de la Hockey Diversity Alliance (HDA), créée en juin pour éradiquer le racisme systémique et l’intolérance au hockey. «C’est un peu triste et décourageant pour moi et pour les membres de la Hockey Diversity Alliance, et j’en suis sûr pour les autres gars de la ligue.

“Mais si personne ne se lève et ne fait quoi que ce soit, alors c’est la même chose. Ce silence. Vous êtes juste à l’extérieur, vous cherchez à être réellement des leaders et évoquant un vrai changement quand vous avez une telle opportunité de le faire.”

Alors que les joueurs d’autres sports majeurs se sont agenouillés, portant des chemises avec des messages d’action sociale, ont utilisé toutes les disponibilités des médias pour exiger l’arrestation de ceux qui ont tué Breonna Taylor, et plus encore, les joueurs de la LNH, pour la plupart, sont restés silencieux.

Oui, il y a eu des déclarations et des tweets. Oui, Zdeno Chara était à la manifestation Black Lives Matter. Oui, les Maple Leafs portaient des t-shirts Black Lives Matter. Oui, Tyler Seguin et Jason Dickinson des Stars se sont agenouillés pendant les hymnes nationaux avec Ryan Reaves et Robin Lehner des Golden Knights. Et, oui, Dumba a levé un poing sur le banc pendant les hymnes. Mais comme Evander Kane des Sharks, qui est également membre de la HDA, l’a déclaré à David Amber de Sportsnet, il ne devrait pas incomber aux joueurs minoritaires de prendre position.

«C’est formidable d’écrire des déclarations, c’est formidable d’envoyer des tweets, c’est formidable de publier des histoires et des photos sur Instagram», a déclaré Kane, qui a tweeté plus tard dans la nuit que la réponse sourde de la LNH était insultante.

“Mais en fin de compte, il s’agira d’une action réelle et d’un changement significatif, et malheureusement, cela ne se produit toujours pas, et nous devons être meilleurs.”

Cela aurait été simple mercredi soir: enlevez le maillot, accrochez les patins et rangez les gants. Et fais ce qu’il faut.

“Je ne pense pas que nous devrions être ici. Je pense que la LNH devrait reporter les matchs”, a déclaré Kelly Hrudey de Sportsnet avant le match Bruins-Lightning. «Je pense vraiment que nous devrions être plus favorables à Black Lives Matter. Je sais, pour moi-même, au lieu de regarder le hockey, je préférerais avoir cette conversation avec ma famille. Je l’ai dit il y a plusieurs mois quand j’ai fait ma vidéo sur Black Lives Matter, cela signifie quelque chose pour moi et nous avons eu de nombreuses conversations avec notre famille sur cette question et je pense que nous devrions continuer et aujourd’hui serait un grand jour pour le faire.

«Et je pense que la LNH passe à côté. Je pense que ce serait une soirée importante pour de nombreuses familles d’avoir à nouveau la discussion… Je suis déçu que nous parlions de hockey ce soir.

Selon Chris Johnston de Sportsnet, la décision a été laissée aux joueurs et le message était clair. Mais comme l’a ajouté de manière poignante Johnston lors du deuxième entracte du match Bruins-Lightning, «Cette conversation doit se poursuivre et ce sera aux joueurs, je pense, de forcer le changement ici.

“C’était censé être un mouvement; ce n’est pas un moment.”

Ce sentiment a été repris par l’analyste du studio NBC Sports Anson Carter avant le match Avalanche-Stars. Il a dit que même s’il était d’accord avec les joueurs de la LNH, l’accent devrait être mis sur des changements réels.

“Ouais, nous pouvons protester. Nous pouvons nous asseoir. Mais quels changements essayons-nous réellement de faire?” il a dit. «Maintenant, si vous protestez et que vous allez à vos occupations et que rien ne change vraiment, alors quel est le sens de protester?

Il y a plus de trois semaines, Dumba se tenait au centre de la patinoire à Edmonton et a prononcé un discours passionné alors qu’il se tenait côte à côte avec les Oilers et les Blackhawks.

«Le racisme est partout», a-t-il déclaré. «Le racisme est partout et nous devons le combattre. Au nom de la LNH et de la Hockey Diversity Alliance, nous jurons et promettons de défendre la justice et de lutter pour ce qui est juste.

Mercredi soir aurait été un bon début.