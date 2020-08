L’organisation du US Open 2020 a longtemps été troublée à cause de la pandémie mondiale de Covid-19 qui a sévi dans le monde et les États-Unis très gravement. Cette année entre protocoles de sécurité et absences très importantes, comme celle de Rafael Nadal, le New York Slam va vivre l’une des saisons les plus atypiques de sa longue histoire.

Et en parlant d’histoire, depuis 1881 passé 139 ans. Les États-Unis sont nés de la guerre civile entre le Nord et le Sud, mais entre-temps, la National Lawn Tennis Association a été créée en 1881. Quelques années plus tard, elle est devenue l’USTA.

Le 31 août 1881, l’association organisa la première édition des championnats nationaux américains, à Newport, Rhode Island. Richard Sears a remporté la première épreuve en battant William Glyn en finale. Après cette victoire, il détient le titre six fois!

Dans les trois premières décennies du XXe siècle, il y a eu les légendaires de Bill Tilden et ceux des mousquetaires français Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste et Jacques Brugnon, suivis du Britannique Fred Perry.

Les stars américaines ont signé les années d’après; Don Budge, Elizabeth Ryan, Bobby Riggs et Helen Wills Moody. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un dominion américain, puis l’hégémonie australienne. Avec l’avènement de l’Open Era, Arthur Ashe a été la première victoire d’un joueur de tennis afro-américain dans la finale inoubliable contre Tom Okker.

De Forest Hill à Flushing Meadows et de l’herbe aux courts en dur

Le changement de surface a été l’un des moments les plus importants de l’American Slam; de 1881 à 1974 (quatre-vingt-treize ans), l’US Open se joue sur des terrains en herbe.

De l’herbe, le tournoi passa pendant deux ans (1975-1977) aux terrains verts en terre battue. C’est depuis l’édition de 1978 que le New York Slam se joue sur des terrains durs. Le passage historique de Forest Hills à Flushing Meadows a été précédé par les réalisations de Rod Laver, Billy Jane King, Margaret Smith, Ilie Nastase, Evonne Goolagong, Virginia Wade, John Newcombe et Ken Roswell.

Entre les années 1970 et 1980, le tennis a vécu un autre âge d’or, grâce à des champions comme John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Chris Evert, Martina Navratilova et Boris Becker, qui se sont affrontés sur les courts de Flushing Meadows.

Les rivalités entre Andre Agassi et Pete Sampras et celle entre Monica Seles et Steffi Graf caractérisent les années 1990. Le nouveau millénaire a vu l’avènement des Big Three: Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, tandis qu’en simple féminin en tant que Serena Williams, sa sœur Venus et Maria Sharapova.

Parmi ces géants, il y a eu des surprises étonnantes, comme la victoire de Juan Martin de Potro en 2009, la victoire d’Andy Murray en 2012, la finale 2014 entre Marin Cilic et Kei Nishikori ou la finale entièrement italienne entre Flavia Pennetta et Roberta Vinci, en 2015.

Depuis 2016, le nouveau toit rétractable du stade Arthur Ashe est la dernière merveille technologique d’un tournoi en constante évolution, qui tente toujours de maintenir le haut niveau technologique et organisationnel de l’Open d’Australie et de Wimbledon.

Novak Djokovic et Naomi Osaka sont les champions en titre de cette mer; tous leurs rivaux sont prêts à prendre leurs thones. Cette saison, avec tous les protocoles de sécurité, nous assisterons à un nouvel événement atypique.