L’Américain Serena Williams, troisième tête de série du Western & Southern Open, a fait ses débuts au tournoi de Cincinnati lundi et a eu besoin de deux heures et 48 minutes avant de pouvoir gagner en trois sets 7-6 (6), 3-6 et 7- 6 (0) au Néerlandais Arantxa Rus, numéro 72 mondial après un match très égal.

24/08/2020 à 23h02

CEST

.

Le duel entre les deux joueurs de tennis, le second en tant que professionnels, était un combat constant basé sur les as directs de Williams et de meilleurs tirs de l’arrière du court par Rus, qui avait atteint le tableau principal lors de la phase de qualification et est entré sur le court central prêt à effrayer l’Américain.

Williams, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem, a sauvé le match grâce à ses 14 « as » et les huit doubles fautes commises par Rus, qui a finalement été son pire ennemi, pas la joueuse de tennis américaine, qui n’a jamais eu de précision avec ses coups. Dans le troisième set, Rus a enregistré un retour à 6-5, mais a gaspillé un ballon de match et Serena a forcé un tie break.

A ce point de départ, l’aînée des sœurs Williams était final et a remporté la manche après un 7-0 retentissant.

Le rival de Williams au troisième tour sera le Grec Maria Sakkari, treizième tête de série, qui a battu le Kazakhstan Yulia Putintseva 6-4, 7-6 (9).